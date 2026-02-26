イタリア・ローマで行われたティラミスのワールドカップで優勝し、日本人として初めてとなる快挙を果たしたパティシエの岡田彩さん（29）にインタビュー。世界大会の裏側などを明かしてくれました。

2025年11月に国際製菓・ジェラート・チョコレート連盟（FIPGC）が開催した『The World Trophy of Professional Tiramisù FIPGC 2025』。主催者によると、この大会は約6年前からスタートし、今回が3回目の開催となりました。ティラミスの本場・イタリアやモロッコなど世界の実力者が参加。日本代表で出場した石川県出身の岡田さんは、日本でパティシエとして活動し、数々の大会に出場してきました。

■グランドピアノをモチーフにしたティラミスで“世界一”

この大会では、伝統的なティラミスと革新的なティラミスの2種類を制限時間の3時間以内に作りあげ、審査員がジャッジします。岡田さんは、グランドピアノをモチーフにしたティラミスを披露し、日本人として初めて総合優勝を果たしました。

――ティラミスの世界チャンピオンに輝いていかがですか？

いまだに実感がわいていないんですが、名前を呼ばれて表彰台に上がった瞬間、これまで努力してきた日々の思い出が一気によみがえってきて、胸がとても熱くなりました。世界大会でこのような成績を残せたことは、応援してくださった家族やお世話になった先輩たちのおかげで感謝の気持ちでいっぱいです。

――グランドピアノをモチーフにした作品で挑もうと思った理由を教えてください

ティラミスがイタリアの伝統菓子なので、イタリア発祥のグランドピアノをモチーフにしてイタリア産のマラスキーノやアマレナチェリーの素材の組み合わせにしました。競技時間が限られているので時間内に終わらせるというところをタイムスケジュールを組んで繰り返し練習を重ねました。先輩方にアドバイスをもらっていく中で見た目ですぐに誰でもわかりやすく印象に残るものにしたいと思ったときにピアノというものがみなさんが知っているものなので、キャッチーで印象に残りやすいかなという思いがあってグランドピアノに決めました。

――世界大会で苦労したことはありますか？

作品のグラム数まで決まっていたので、グランドピアノを規定のグラムにするところが苦戦しました。練習を何度も重ねて（本番は）規定以内にきっちりおさめたと思います。デザインから最後の仕上げまで1年ほどかけて挑みました。

■ティラミスの世界大会 評価のポイント

評価のポイントについて世界大会に携わった国際製菓・ジェラート・チョコレート連盟（FIPGC）アジア支局のマルコ・パオロ・モリナーリ代表理事に伺いました。

――世界大会での評価ポイントについて教えてください

1つは“作業”の点数です。テーブル台などに汚れがない場合は高い点数になります。お皿に指紋が残っていたらアウトです。あとは味覚です。甘すぎずちょうどいい感じの味のバランスで、革新的なアイデアが大切になります。

――岡田さんが優勝した要因は？

作業がキレイでムダがありませんでした。（審査員が）驚いたのがグランドピアノをモチーフにした作品です。かわいいけどおいしいというところがよかったです。

■“世界一のティラミス”提供できる機会を

世界チャンピオンに輝いた岡田さんが作ったティラミスは、現在販売はしていませんが、今後提供できる機会を考えていきたいといいます。

――ティラミスで世界一になりましたが、今後の目標を教えてください

感謝の気持ちを大切にしながら自分の生み出したもので誰かの心に残るような体験を届けられるようにしたいと考えています。ゆくゆくは社会への貢献につながるようにしたいなと思っているので、これからも日々精進していきたいと思っています。ティラミスなど自分の作品をお客様に食べてもらえる機会を作れたらいいなと思っています。