【有名キャバ嬢の愛用香水】きほが気合いを入れるときに使う“勝負”の香り 美女たちが韓国まで買いに行く・柔軟剤と揃えているほどのお気に入りとは
【モデルプレス＝2026/02/26】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、いちか、けい、じゃがりこ、なのにインタビューを実施し、愛用している香水について調査した。
＜愛用香水：LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）シンフォニー パルファン＞
基本は香水をつけていなくてハンドクリームなのですが、たまに仕事で気合いをいれるときに使っています。
＜愛用香水：韓国のフレグランス屋の香水＞
名前はわからないのですが日本にはない香りで韓国のフレグランス屋さんまで買いに行っています。それくらいお気に入りでお家の匂いも全部この匂いにしています。
＜愛用香水：SHIRO（シロ）ホワイトリリー ボディミスト＞
香水はつけていなくて、ほんのり香るボディミストをつけています。柔軟剤もこの匂いにしているくらいお気に入りです！みんな「良い匂い」と言ってくれます。
＜愛用香水：京都の旅館の香水＆「挑戦」「成功」という意味のある香水＞
1つ目は京都の旅館で買った香水で、金木犀の香りが好きで気に入っています。2つ目はファンの子からもらってすごく嬉しくて、勝負時につけています。
＜愛用香水：LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）アポジェ オードゥ パルファン＞
ふわっとした優しい感じの匂い。2ヶ月前くらいから使い始めたのですが「何の香水？」とよく聞かれます。
