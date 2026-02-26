オーシャンＳはＧ１高松宮記念の前哨戦ではあるが、過去１０年でここから本番へ向かった馬は１勝のみで２着はゼロ。中山と中京、回りの違いなど根本的な差が同じスプリント重賞でもある。同じＧ１でもスプリンターズＳとのつながりは深い。

前走スプリンターズＳ組は、２３年１着のヴェントヴォーチェをはじめ【１・１・２・１】（以降、明示のないデータは過去１０年）と堅実に駆けているオーシャンＳだが、今年は直行組は不在。ただ、前年の中山でのスプリントＧ１へ出走していた馬はやはり見逃せない。直行組を除いても２０年以降で３勝（２０年ダノンスマッシュ、２２年ジャンダルム、２５年ママコチャ）を挙げているからだ。

今年は５頭が出走する前年スプリンターズＳ組。中でもその後にＧ１に起用してここへ向かう牝馬２頭に注目する。ピューロマジックは【６・２・３・３２】と年齢別でダントツの６勝を挙げる５歳馬。牝馬は【４・５・２・４６】で牡馬の連対率を上回る。昨年の覇者ママコチャは今年も川田とのコンビ。重賞昇格後３勝は横山典と並ぶトップタイの鞍上と連覇を狙える。