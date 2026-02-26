２月２１日より「しだれ梅まつり」を開催中の「鈴鹿の森庭園」（三重県鈴鹿市）では、しだれ梅の代表品種「呉服（くれは）しだれ」が２６日現在で七分咲きとなっている。樹齢１００年を超える名木も咲き進み、２８日の週末には見頃を迎える見込みだ。また、２５日からは夜間ライトアップが始まり、いよいよ本格的な鑑賞シーズンとなっている。

「鈴鹿の森庭園」では約２００本の梅の名木が植栽されており「八重月影しだれ」などすでに見頃を迎えている品種もある。（同じ品種でも木によって咲き具合は若干の個体差がある）。しだれ梅をやさしく照らすライトアップを２５日から実施中。たそがれ時には鈴鹿山脈の稜線と紺碧（紺ぺき）の空を背景にしだれ梅が静かに浮かび上がり、やがて漆黒の闇の中で花々が幽玄な世界を演出する。昼と夜とで全く違う様相を楽しめるのが本園の特徴だ。

例年、見頃を迎えてから１週間〜１０日ほどで散り始め、その後さらに１週間〜１０日ほどで見頃を終え（天候により前後）、本年の公開を終了する。散り始め以降も、花びらが静かにこぼれる様子や梅吹雪、花びらの絨毯（じゅうたん）など、終盤ならではの風景を楽しめる。見頃終盤には職人による剪定（せんてい）の実演も予定している。