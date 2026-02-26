「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」発の女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が結成３周年を記念し、４月２２日に初写真集「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集（仮）」を発売することが２６日までに発表された。

「南国に行きたい」というメンバーの希望でタイ・バンコクで撮影。グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー間だからこそ見られる表情や仲むつまじい写真が収められた。美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が満載だ。

「みんなで写真集を出したい」という夢が実現。メンバーは「『ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ』として写真集を発売させていただけることを、とてもうれしく思います。タイでの撮影は、開放感のある景色や空気の中で、普段とはまた違った表情をたくさん引き出していただけた特別な時間でした。いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して、新しい魅力を感じてもらえたらうれしいです」とコメントした。