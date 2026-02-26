チューリップ賞の頭はアランカールで堅そう。前走阪神ＪＦ組は【７・１・５・１１】（以降データは過去１０年）で目が離せないのは当然だが、Ｇ１で１番人気だった馬は１７年ソウルスターリング、１９年ダノンファンタジー、２２年ナミュールと勝利。また、２勝以上挙げていた馬でこのレース１番人気なら【５・０・２・１】。そのうえその単勝オッズが２・２倍以下なら上記３頭を含め５頭がすべて１着。人気をより集めれば、アランカールの相手探しの度合いが高まる。

当面の相手も２勝馬２頭。２勝以上を挙げていた馬の全成績は【９・１・５・２７】。１番人気でなくても４頭の勝ち馬を含む８頭が馬券圏内をにぎわせている。ソルパッサーレ、ナムラコスモスの２頭に共通しているのは前走で上がり最速をマークして勝ち切っていること。前走で上がり最速でかつ１着は【１・３・３・１７】。馬券対象となった７頭のうち４頭が単勝１０倍以上での激走。人気に関係なく注意が必要となる。アランカールを頭で固定した３連単フォーメーションで、２勝馬２頭を２着に据えて３着総流しと、２着全、３着２頭を据えて高め待ちといく。