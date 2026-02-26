ＮＹ原油 時間外取引

東京時間21:48現在

ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝64.13（-1.29 -1.97%）



米株価指数先物 時間外取引

東京時間21:48現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49562.00（+28.00 +0.06%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6961.50（+1.75 +0.03%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25375.25（-6.75 -0.03%）





※イラン国営通信によると、米国とイランの核協議はいったんの中断を挟んで、数時間内には再開されという。原油先物が一段安、米株先物が上げに転じるなど、合意への期待ムードが広がってきている。

