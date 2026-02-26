神奈川県の常時誘客まちづくり委員会（事務局：小田原市観光協会）は２６日、「いつ来ても楽しめるまち・小田原」の実現に向けた新たな観光プロモーションとして、カプセルトイを活用した体験型企画「おだわらカプセル」を、３月１日から３月３１日まで実施すると発表した。

本企画は、ＪＲ東日本が主催する全国規模のウォーキングイベント「駅からハイキング」で設定されている「歩いて発見！小田原の城下町とデザインマンホール」と同時開催。小田原駅を起点に、旅の“偶然性”を観光体験に取り入れた、新しい回遊促進施策となっている。

カプセルの中には「おだわらの今日」が入っている。小田原駅観光案内所に設置されたカプセルマシンを回すと、中から出てくるのは「旅チケット」。チケットは「飲食」「物販」「体験」の３種類で、どのお店・人・体験に出会えるかはカプセル次第。あらかじめ行き先を決めないからこそ生まれる、偶然の出会い、予想外の寄り道、人との会話。「おだわらカプセル」は、そんな“旅の余白”を味わえる観光体験だ。観光スポットだけでなく、人や日常が主役になるのも特徴となっている。

◆カプセル体験の流れ

．⑴小田原駅観光案内所で「駅からハイキング」参加アプリを提示して、「おだわらカプセルをやりたい」とスタッフに伝える。事前に「駅からハイキング」のアプリを準備。

⑵専用コインを受け取り、カプセルマシンを回す。※参加無料／１人１回まで

⑶カプセルの中には「旅チケット」（飲食・物販・体験のいずれか）

⑷チケット記載のお店を訪れ、特典や出会いを楽しむ。

⑸お店でもらえるアンケートに答えて、後日抽選のダブルチャンス。