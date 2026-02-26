（株）海遊館が大阪府吹田市「ＥＸＰＯＣＩＴＹ」で運営する、「生きているミュージアム ＮＩＦＲＥＬ（ニフレル）」では、３月１８日に、“毒”を持つ生きものたちの多様な能力（スキル）にフォーカスした新ゾーン「どくにふれる」が誕生する

「どくにふれる」では、「こわい」「危険」というイメージが先行しがちだった“毒”を、生きものたちが生き抜くために獲得してきた“個性”ととらえ、毒がもたらす進化の知恵が体感できる、新たな体験型の仕掛けを展開する。“毒の多様性”をテーマにした明るくポップな空間デザインにより、来館者の視点が「こわい」から「すごい！ かっこいい！」へとガラッと変わる体験を提供する。

空間デザインは、２０２４年から２０２５年にかけてニフレルで開催した特別企画展「あなたも愉快な生きものだ！展」にて、楽しいクリエイティブが好評を博したデザインチームｍｉｎｎａが担当。グラフィックから空間演出まで、多様な毒をトータルで表現する。また、館内２階のカフェでは“毒”にちなんだオリジナルフードメニューが登場。ミュージアムショップでもオリジナルグッズを販売予定という。

ニフレルで新ゾーンの誕生は、２０１９年３月１日「かくれるにふれる」、２０年２月２８日「およぎにふれる」に続き、今回で３回目となる。