期間限定で再集結をしているHIP-HOPグループ・RIP SLYMEのILMARIさんとSUさんが25日、グループの25年の軌跡を収めたライブ＆ドキュメンタリー映画のイベントに登場。残りわずかとなったグループ活動について今の心境を明かしました。

2人が金井紘監督とともに登場したのは、ライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』の舞台挨拶付き先行上映会です。

2025年4月から、メジャーデビュー25周年の記念日である2026年3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。本作は、再集結後のライブパフォーマンスやバックステージの様子に加え、過去のライブパフォーマンス映像や、本作のためだけに決行された5人での“箱根・初詣旅行”などが収められていて、3月6日から2週間限定で上映される予定です。

■25年での変化を明かす「最近は午前中に集まって3時には…」

イベントでは、再集結後の反響についてトーク。久しぶりに5人がそろった瞬間に感じたことや、再集結後一つ目のフェスとなったJAPAN JAMでの心境について、ILMARIさんは「個人的には『やっとここまで来られた。1年間5人で活動できる』って気持ちでした。楽しみな気分でいたんですが、SUさんの緊張がものすごく伝わってきて、緊張しているのを見せないようにかっこつけていて、それで僕も緊張しましたね（笑）」と語りました。

また、SUさんは「ヘルペス。十二指腸潰瘍、痛風が発症してもう満身創痍（まんしんそうい）で…。それに、緊張で真夏じゃないのに寝苦しかったです（笑）」と明かし、会場を湧かせました。

さらに、25周年の歴史の中で変わったこと、変わらないことというテーマについては、「10代のときから友だちみたいな関係でずっとやってきたので基本的には変わってないですが、年を重ねて生活が変わっていったことで一緒に遊ぶ感じはなくなってきましたね。ライブもあと3本しかないので、燃え尽き症候群みたいになっちゃうかな」と語ったILMARIさん。

一方、SUさんは「5人とも時間を大切にするようになっている気がする。レコーディングもスピーディーに終わらせるようになった」と変化を語りました。これにILMARIさんは「昔は夕方に集まって夜中までスタジオにいることもありましたが、最近は午前中に集まって3時には終わってますね」とスタイルの変化について明かしました。