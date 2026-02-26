板歯目が、2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』を4月22日にリリースする。

本EPは、バンドの特徴であるエッジの効いたロックサウンドとパワフルな歌声に加えて、所々に板歯目ならではのユーモアと遊び心が散りばめられた、全6曲を収録した作品となっている。

3月11日には、本EPの収録曲「FREEMAN」を先行配信リリース。同楽曲には、“自由”をテーマに理屈など何にも縛られず、開放的かつポジティブにこの世界を生き抜いていくというメッセージが込められている。歌詞をより一層引き立てる、爽快感のあるテンポの良いメロディラインに、千乂詞音（Vo）の迫力のある歌声がマッチしたエネルギッシュな1曲だ。

さらに、5月からは本EPを携えた『板歯目 LIVE TOUR 2026 ～なんてHAPPY LUCKYツアー～』の開催も決定。全国8都市を巡るツアーとなり、ファイナルの東京 渋谷O-WESTでは、キャリア最大キャパシティのワンマン公演を行う。チケットは現在オフィシャル最速先行を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）