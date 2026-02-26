缶がかわいすぎる。もち吉から「あられクランチチョコいちご味 ハローキティ 缶」が新登場！

米菓の製造と販売を行う「もち吉」は3月1日より数量限定で、サンリオとのコラボレーション第2弾として、「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の人気3キャラクターをデザインした特別缶を、もち吉直営店舗、通信販売、もち吉ネット本店にて発売します。

さらに、今年は新たに「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」が加わり合計4缶と、デザインも味もパワーアップしました。

■サンリオキャラクターズとのコラボ缶第2弾！

「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」デザイン特別缶

今年は、2026年に30周年を迎えた「ポムポムプリン」、そして「ポチャッコ」「シナモロール」のサンリオ人気キャラクター3種類のデザインで発売。こちらのデザイン缶は、もち吉コラボ缶だけのオリジナル限定デザインとなっています。

中のおせんべい「餅のおまつりこまち」は、もち吉代表作のおせんべい「餅のおまつり」のミニサイズ版で、サラダ味、しょうゆ味、コーンポタージュ味の中から、各缶2種類の味が入っています。

上質な国内産コシヒカリを使用し、お米の美味しさを最大限に活かした、ふんわりサクサクとした軽やかな食感のおせんべいです。

個包装のデザインも「餅のおまつりこまち」パッケージの餅花を、サンリオキャラクターズをイメージしてアレンジしたオリジナルデザイン。また、1缶につきオリジナルデザインのステッカーが1枚入っています。

個包装およびステッカーのデザインは、缶と同じキャラクターのものが全6種類ランダムで封入されており、どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみです。

特別包装された3缶セットの「サンリオキャラクターズ 缶」も販売し、手土産にもぴったりな商品です。

■商品概要

◇おまつりこまち「ポムポムプリン 缶」「ポチャッコ 缶」「シナモロール 缶」

商品名：

・「おまつりこまち ポムポムプリン 缶」

・「おまつりこまち ポチャッコ 缶」

・「おまつりこまち シナモロール 缶」

価格：各缶1,200円

サイズ：縦120mm×横165mm×高さ79mm

内容：

●餅のおまつりこまち各缶9枚入

‐ ポムポムプリン 缶: しょうゆ味5枚、コーンポタージュ味4枚

‐ ポチャッコ 缶: コーンポタージュ味5枚、サラダ味4枚

‐ シナモロール 缶: サラダ味5枚、しょうゆ味4枚

●オリジナルステッカー（各缶1枚、絵柄はランダム）

●キャラクター柄単品専用手さげ袋

※「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」単品専用と同デザイン

販売期間：2026年3月1日〜販売開始、数量限定販売、無くなり次第終了

販売場所：もち吉直営店舗、通信販売

‐ もち吉ネット本店 https://www.mochikichi.co.jp/special/sanriocharacters

◇3缶合わせたコンプリートセット「おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶」

商品名：おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶

価格：3,600円

サイズ：縦373mm×横170mm×高さ80mm

内容：

●ポムポムプリン 缶・ポチャッコ 缶・シナモロール 缶 各1缶

●オリジナルステッカー（各缶1枚、絵柄はランダム）

●キャラクター柄特別包装

●サンリオキャラクターズ 缶専用手さげ袋

販売期間：2026年3月1日〜販売開始、数量限定販売、無くなり次第終了

販売場所：もち吉直営店舗、通信販売

‐ もち吉ネット本店 https://www.mochikichi.co.jp/special/sanriocharacters

◇New!! 初登場「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」

今年は新たに「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」を発売。こちらのデザイン缶も、もち吉コラボ缶だけのオリジナル限定デザインとなっています。

中身のお菓子は春限定の人気商品「あられクランチチョコいちご味」。細かく砕いたおせんべいと香り豊かなチョコレートが混ざり合った、カリッとした軽い食感が特徴の和チョコレートです。

ハローキティ 缶にもオリジナルデザインステッカーが1缶に1枚ランダムに入っています。ステッカーの絵柄は全6種類です。

商品名：あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶

価格：2,000円

サイズ：縦160mm×横205mm×高さ45mm

内容：

●あられクランチチョコいちご味 14本（個包装の絵柄は1種類）

●オリジナルステッカー（1缶に1枚、絵柄はランダム）

●キャラクター柄単品専用手さげ袋

※おまつりこまち「ポムポムプリン 缶」「ポチャッコ 缶」「シナモロール 缶」単品専用と同デザイン

販売期間：2026年3月1日〜販売開始、数量限定販売、無くなり次第終了

販売場所：もち吉直営店舗、通信販売

‐ もち吉ネット本店 https://www.mochikichi.co.jp/special/sanriocharacters

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670018

（エボル）