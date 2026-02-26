日本オリンピック委員会（JOC）は22日、公式Xを更新。フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した木原龍一（33）と三浦璃来（24）が、好きなポケモンキャラを選ぶ動画を公開し、ファンから歓喜の声があがっている。

投稿された動画は、ピカチュー、イーブイ、ヒトカゲ、ゼニガメ、フシギダネの5体のポケモンから、「相棒」を1体選ぶという企画。木原は、過去に『ポケットモンスター赤』をプレイしたことを明かしつつ、「（色んな種類に）進化するじゃないですか。無限の可能性がある」という理由でイーブイをチョイスした。

木原に、「龍一くんは、絶対イーブイ選ぶと思った」と笑顔を浮かべた三浦。「私もイーブイでお願いします」と告げると、木原からは驚きのリアクションも。三浦は、目線を合わせて頷くなど、ほっこりしたシーンが映し出された。

【画像】相棒ポケモンを選ぶ木原龍一と三浦璃来（画像はJOC公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「もうポケモンの好みまで把握してる璃来ちゃん、これ完全に以心伝心ペアや」「仲良くイーブイ選ぶの反則すぎます」「オソロか！もう何もかもラブラブやないかーい爆笑」「お二人とも同じくイーブイ選んでるの尊い…」といった絶賛のコメントが寄せられている。