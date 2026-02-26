BTS Jung Kook、Calvin Klein 2026年春のデニムキャンペーンに登場！シグネチャージーンズを纏い“今”という瞬間を体現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Calvin Kleinが、グローバルブランドアンバサダーであり、BTSのメンバーであるJung Kook（ジョングク）を起用した2026年春のデニムキャンペーンのローンチを発表した。

■没入感あふれる複数の世界観で展開

本キャンペーンは、Mert Alas（マート・アラス）がディレクションおよび撮影を担当。この新しいチャプターでは、アイコンであるジョングクの独自かつ影響力ある視点を通して、今を生きる姿を描きながらパーソナルスタイルの究極の表現として、デニムに鮮明にフォーカスしている。

キャンペーンは、ジョングクのスタイル、アティテュード、そして生き方に導かれた没入感あふれる複数の世界観で展開。

インパクトのあるフィルムは、瞬時に心を掴むサウンドトラックに乗せ、アーティストならではのアイコニックなコレオグラフィーと圧倒的な存在感によって、ファッションとエンターテインメントを融合させている。

音楽とムーブメントのダイナミックな掛け合いに加え、ニューヨークのレジェンドであるRosie Perez（ロージー・ペレス）がカメオ出演。Calvin Kleinが誇るアイコニックなビジュアルストーリーテリングの真髄を体現している。

ワードローブの中心となるのは、Calvin Kleinのジーンズ。物語を牽引するヒーローシルエットとして、気負いのない佇まいが魅力の“90s ストレートジーンズ”、リラックス感とノスタルジーを感じさせるプロポーションの“バギージーンズ”、そしてアイコニックな“トラッカージャケット”があらたな視点でアップデートされて登場。

いずれも洗練されたウォッシュ加工を施し、様々なシーンに対応できるよう刷新。カジュアルなロゴTシャツやオーバーサイズのボンバージャケットがルックを完成させ、デニムを“ユニフォーム”であると同時に“ステートメント”として提示する。

このキャンペーンは、全国のCalvin Klein店舗およびcalvinklein.com、@calvinkleinのSNSチャンネルで2月24日から展開中。日本国内では、Calvin Klein原宿フラッグシップの大型スクリーンでしか観られない特別なキャンペーン動画が放映中だ。

