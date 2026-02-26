日経225先物：26日22時＝340円高、5万9190円
26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比340円高の5万9190円と急伸。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては436.61円高。出来高は3834枚となっている。
TOPIX先物期近は3903.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59190 +340 3834
日経225mini 59190 +340 60538
TOPIX先物 3903.5 +16 4395
JPX日経400先物 35395 +110 577
グロース指数先物 743 +0 165
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3903.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59190 +340 3834
日経225mini 59190 +340 60538
TOPIX先物 3903.5 +16 4395
JPX日経400先物 35395 +110 577
グロース指数先物 743 +0 165
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース