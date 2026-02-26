　26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比340円高の5万9190円と急伸。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては436.61円高。出来高は3834枚となっている。

　TOPIX先物期近は3903.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59190　　　　　+340　　　　3834
日経225mini 　　　　　　 59190　　　　　+340　　　 60538
TOPIX先物 　　　　　　　3903.5　　　　　 +16　　　　4395
JPX日経400先物　　　　　 35395　　　　　+110　　　　 577
グロース指数先物　　　　　 743　　　　　　+0　　　　 165
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース