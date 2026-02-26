桑田佳祐さんが70歳の誕生日を迎えた2月26日、ソロとして約3年半ぶりの新曲リリースと、ソロ全国アリーナツアーの開催が発表されました。新しく公開されたアーティスト写真は、能楽堂で撮影されました。

ソロとしては約3年半ぶりとなる新曲「人誑し / ひとたらし」。CDシングルとして6月24日にリリースが決定しており、先駆けて4月3日に配信リリースされます。

さらに、ソロとして3年半ぶりとなる全国ツアーも開催。7月の石川県から始まり、9月まで全国10か所をめぐる予定です。

■70歳「“ここから”が始まり」

桑田さんは、70歳を迎え「長きにわたり支えてくださった皆様のおかげで、この歳になっても、音楽活動を続けられる喜び、そして幸せをしかと噛み締めております。皆様には心より感謝申し上げます」と感謝の言葉をつづりました。

また、「国内外を問わず諸先輩方の活躍には勇気づけられる日々であり、一昔前の70代とは感覚もだいぶ変わってきたのではないかなと感じています。まさに“NEW 70’S”。新たな70歳代のスタートであります。“もう”とか“まだまだ”ではありません。むしろ、“ここから”が始まりだと思う次第です」と心境を明かしています。