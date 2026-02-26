厚生労働省は２６日、２０２５年の出生数（速報値）が７０万５８０９人で、統計を開始した１８９９年以降で最少となったと発表した。

２０２４年の速報値から１万５１７９人（２・１％）減少し、１０年連続で最少を更新した。速報値は日本で生まれた外国人などを含めており、６月に公表される日本人のみの出生数は、２４年の６８万人台からさらに減少する見通しだ。

国立社会保障・人口問題研究所が２３年に公表した将来推計（中位推計）では、外国人を含む出生数が７０万人台となるのは４２年と見込んでおり、少子化は想定より１７年早いペースで進んでいる。出生数の減少幅は２２〜２４年の約５％からは縮小したが、尾崎正直官房副長官は記者会見で「経済的な不安定さや仕事と子育ての両立の困難さなどが絡み合い、少子化に歯止めがかかっていない」と述べた。

都道府県別で見ると、２２〜２４年は全都道府県で出生数が前年より減少していたが、２５年は東京都と石川県が増加に転じた。

人口動態統計の速報値によると、死亡数から出生数を引いた「自然減」は８９万９８４５人で、過去最大となった。死亡数は前年比０・８％減の１６０万５６５４人で、５年ぶりに減少に転じたものの、第１次ベビーブームで生まれた「団塊の世代」全員が７５歳以上となっており、今後も人口減少は加速するとみられる。

婚姻件数は前年比１・１％増の５０万５６５６組だった。２年連続の増加となったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、婚姻数は１９年の５９万組台から大きく減少し、２３年には９０年ぶりに５０万組を下回っており、コロナ禍前の水準には戻っていない。

今回の速報値には、日本に住む外国人や海外在住の日本人も含まれている。国内で生まれた日本人のみの出生数は、公表済みの２５年１〜９月の集計では前年同期から２・９％減少しており、２４年の確定値（６８万６１７３人）を基に推計すると、２５年は６６万人台となる可能性がある。