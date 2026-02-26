タレント藤本美貴（41）が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、藤本美貴BIRTHDAY TALK＆LIVE「HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY!」〜41歳お祝いされる準備できてます〜を行った。

前半トークパートのビデオメッセージでは「今日は会場にうかがえず、すみません」としていた夫庄司智春（50）。だが、後半ライブパートのアンコールで、花束を持って登場。こん身の“ミキティー”で会場を沸かせた。

「どんどん会場が大きくなっています」と庄司。「来年脱退2年」とすると、藤本を始め会場は、ぽかーん。間違いに気付いた庄司は「あっ！ 20年」と言い直すと、「これが庄司です」と苦笑い。それでも気を取り直すと、「卒業式やりましょうよ！」と呼びかけ、会場は拍手喝采となった。

藤本も「今までのメンバーの卒業式を全部やりたい」とし、庄司は「武道館でやりましょうよ！」とあおりつつ、「僕も行っていいですか？」と確認。ファンの温かい拍手に「ありがとう！ 2階席！ 3階席！ OK渋谷！」と自らのライブさながらのコールを披露した。

藤本の「庄司さんが来てくれたので、せっかくなのであの歌を歌いましょう！」でフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜午前11時）のオープニングテーマ曲「美味しい時間」を歌唱。庄司はギターを披露した。

そのままステージ残った庄司。おもむろに服を脱ぐとオイルを取り出した。藤本の「塗ってあげようか？」で全身オイルまみれになり、「ロマンティック浮かれモード」を歌う藤本の後で、全力で踊った。

藤本は「みんな最高！ どうもありがとう！ 最高の誕生日になりました！」と感動を示した。