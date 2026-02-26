「1枚でもレイヤードでも使えまくり！」【しまむら】今買って長く着回せる♡「優秀トップス」

春を前に、どんな服を買えばいいか迷う……という人も多いのでは？ そんなときにおすすめしたいのが、1枚でもレイヤードでも使える「優秀トップス」。今回は@marino12131さんが太鼓判を押している【しまむら】のトップスをご紹介。レースやシアー素材が軽やかで、春らしい着こなしを楽しめそうです。

着まわし力◎ シアーTとレースTのセットアイテム

【しまむら】「2セット シアーT + レースT」\1,639（税込）

こちらはシアーTシャツとレースTシャツのセットアイテム。@marino12131さんによると「1枚でもレイヤードでも使えまくる」とのことで、コーデのバリエーションが広がります。繊細なレースTは一点投入で華やかさを演出。長め袖のさり気ないフリルも、可愛らしいアクセントに。シンプルなシアーTは、ベストやシャツのインナーとして活躍してくれそうです。

裾ティアードでフェミニンな着こなしに

【しまむら】「スソティアードシアーPO」\1,089（税込）

裾のティアードデザインが、コーデに程よい甘さをプラスしてくれるトップス。ほんのりとシアー感があり、春を先取りできそうです。腰まわりのカバーにも期待できる長めの着丈もポイント。インナーとのレイヤードを楽しめるほか、ショート丈のプルオーバーを上に重ねて裾からフリルをのぞかせても可愛く仕上がる予感。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M