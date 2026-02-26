俳優・松重豊主演の人気グルメドキュメンタリードラマの第１１弾、テレビ東京系「孤独のグルメ Ｓｅａｓｏｎ１１」（４月３日スタート、金曜・深夜０時１２分）の放送が２６日、決まった。レギュラーシーズンとしては２０２２年１０月以来、約３年半ぶりとなる。

原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックのドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。

２０１２年に放送が始まり、早１４年、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な食べっぷりや心の声が話題となっている。昨年は松重が監督・脚本・主演を務める「劇映画 孤独のグルメ」が公開され、国内外で注目を集めた。

松重は「シリーズも１０回を数え、スピンオフの『それぞれの孤独のグルメ』もやったうえで、昨年『劇映画 孤独のグルメ』の公開も終えました。退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが、諸事情により続投します」とコメント。「運命に抗うことなく受け入れること。目の前に出された料理を食べ切ること。これも人生なのだ。いや、こういう人生だったのだ…。シーズン１１、やります」と意気込んだ。