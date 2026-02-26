中山記念は前走Ｇ１組が【５・４・７・３２】（以降データは過去１０年）で複勝率３３・３％。前走６着以下から７頭、うち２ケタ着順からの変わり身も３頭と、今年のセイウンハーデス、チェルヴィニア、レーベンスティールから目が離せないのは当然。ただ、春のＧ１戦線に入る前のＧ２、勢いのある馬を上に取るべきか。

前走連対馬は【６・５・５・１５】で、過去１０年で２４年をのぞき、少なくとも１頭は馬券圏内に入るなど信用できる。今年の出走馬では前走連対馬は２頭だけ。中山金杯の勝ち馬カラマティアノスにはまだ妙味がある。

世代別では４歳が【４・５・４・１４】で複勝率４８・１％、また、前走中山金杯組は【３・１・１・７】で、そのなかでの４歳馬に限れば《１》〈２〉着。Ｇ１馬３頭を相手に８番人気と人気を落として２着に踏ん張った２３年のラーグルフとイメージが重なる。ハンデ戦から別定戦に替わるが、５６キロで臨めるなら重賞連勝の期待は高まってくる。

また、もう一頭の連対馬エコロヴァルツは実績でも上位で、右回りならまず崩れない。前走Ｇ１組よりも前走連対組の軸２頭の馬券で攻めたい。