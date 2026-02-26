芝山鉄道では、所属車両３５００形（３５４０、３５３９、３５３８、３５３７）について、本年３月末日の運行をもって引退することを決定した。これまでの１３年間、ご愛顧いただいた皆さまへの感謝の気持ちを込め、引退記念イベントを実施することを２６日発表した。

芝鉄３５００形は、京成電鉄からのリースにより２０１３年４月に２代目芝鉄車両として運用を開始した。運用開始当初は、社名板のみを変更するだけだったが、１３年間で徐々に芝鉄らしい車両へと変身し、２２年１１月からはワンマン運転車両として当社線だけでなく京成線においても活躍した。なお、後継車両につきましては、改めてお知らせするとしている。

【引退記念イベントの概要】

１．「引退記念ヘッドマーク」の掲出

▼掲出期間：３月１日から３月３１日まで※芝鉄３５００形車両の運行予定は、当社ホームページで確認を。

▼掲出車両：芝鉄３５００形（３５３７号車・３５４０号車）

２．引退記念乗車券の発売

▼名称：「さようなら 芝鉄３５００形 引退記念乗車券」

▼発売期間：年３月１日午前９時から６月２９日まで※無くなり次第、発売を終了。

▼発売箇所：芝山千代田駅、当社の出店するイベント会場、通信販売「きっぷと鉄こもの」（運営主体：山口証券印刷（株））ｈｔｔｐｓ：／／ｍａｒｃｈｅ．ｋｉｐｐｕｔｏｔｅｔｓｕｋｏｍｏｎｏ．ｃｏｍ／ ※購入時に乗車券に記載の券番号の希望には添いかねる。

▼発売金額：１１００円（税込）※通信販売は別途送料が必要。

▼発売数量：１０００部※発売箇所すべてを合わせた数量。

▼有効期限：６月３０日までの使用開始日共２日間有効

▼内容：芝山鉄道線往復乗車券（Ｄ型硬券）３枚※大人２枚、小児１枚

▼払い戻し有効期間内で未使用（付属品含む）の場合に限り、芝山千代田駅にて。記念乗車券１部につき、手数料２２０円を収受して払い戻しする。

▼その他：記念乗車券には、これまで皆さまからお寄せ頂いた写真を使用。