タレントのマツコ・デラックス（53）が24日に放送されたTBS「マツコの知らない世界」（火曜後8・55）に出演。郊外に出かけた際にドキドキする理由を語った。

この日のテーマは「野生ネコの世界」で、後半は違うゲストを招いて猫写真の撮影テクニックを紹介した。

そのなかでマツコは「絶対、次飼うんだったら猫って思ってる。どっかで捨て猫と遭遇したら絶対飼うって決めてるの」と“運命的な出会い”を待っていると明かした。

そして、「この間さ、あんまり行かないんだけどさ、（千葉県の）木更津に行ったのよ、ロケで。都心だとあんまりいないけど、木更津だったら結構、猫いるでしょ。だからさ、もう気もそぞろで。猫どこにいるの？ってず〜っと…。どっかでミャーって言ってないかしら？みたいな。気になっちゃってしょうがなくて、今」と明かし、「もう郊外に行くのが今ドキドキするの」と続けた。

その後、スタジオに登場した子猫を抱かせてもらうと、「ダメなのよ。アタシは今、触らないようにしてるのよ、飼いたくなっちゃうから」としながらも「可愛いなぁ、お前」と目尻は下がりっぱなし。

その後、別の子猫を抱いた時には「いやぁ〜…。よろしくない、これは。これはダメです、こんな子を抱いてしまったら…。ねぇ。これはダメですよぉ…。ねぇ…」とメロメロだった。