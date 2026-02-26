名古屋競馬「最強馬」の走りに、ネット上が沸いている。

２６日に行われた西日本地区交流重賞の第５１回スプリングカップ（名古屋競馬場・ダート１７００メートル、重）は１２頭（名古屋１１、高知１頭）が出走し行われた。勝ったのは単勝１・０倍で細川智史騎手が騎乗したアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）。後続に影を踏ませぬ逃げ切りで８馬身差をつけて圧勝、重賞３連勝を飾った。勝ちタイムは１分４９秒３。

同馬は昨年５月に門別でデビューし、秋に名古屋に移籍。昨年１２月のゴールドウィング賞で４馬身差をつけて重賞初勝利を飾ると、今年初戦となった前走・新春ペガサスカップでも単勝１・０倍で出走し、８馬身差と圧倒的な強さを見せていた。

単勝１・０倍での２戦連続勝利に、ＳＮＳ上では「アストラビアンコは地方の器じゃねぇ 日の丸背負って生きてくんや」「なんじゃこりゃｗｗ」「独走になりそうな気がしていたので、ゴールからかなり手前で待っていましたが、今日は終始馬なり」「予定調和とはいえ、３着が高いか安いか。」「元返しか〜」「かるーく８馬身差で草」「アストラビアンコくん強すぎ」などのコメントが寄せられている。