タレントの藤本美貴（４１）が２６日、都内で４１歳記念トーク＆ライブ「ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ｔｏ ＭＩＫＩＴＴＹ！」を開催。夫の庄司智春（５０）も来場した。この日が誕生日の藤本に、庄司は「ミキティーー！おめでとうございます！」と花束を贈呈。「すごく幸せです」と妻も感謝した。

２人の登場に会場が盛り上がる中、庄司は舞台上で、２００７年に２人の交際が発覚し「モーニング娘。」を辞めなくてはならなくなった話を急に回想しだし「来年で（モーニング娘。を）脱退してから２０年ですよ。みんなやりたいよね。卒業式！。武道館でやりましょうよ」と、訴えると、藤本も「私も卒業式をやりたい！。手紙を読んだりして。夢に目標に掲げます」と乗り気をみせた。

さらに庄司は交際禁止のため、事務所に謝罪へと向かった話を切り出し「終わったと思いましたよ。殴られる覚悟で事務所にあいさつに言ったのを覚えてますが、意外に優しかった。その優しさが怖かった」と振り返ると、藤本は大爆笑。庄司は「当時はＳＮＳがなかったのでよかった」と言い、笑いを誘った。

最後のアンコールでは、庄司は服を脱ぎ、赤のパンツ一丁で代表曲の「ロマンティック 浮かれモード」を２人で熱唱した。