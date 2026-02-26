人材確保に“あの手この手”です。

【写真で見る】“あのアイス”でおなじみの企業で、アルバイトから経営者に…その経歴とは

初任給「最高40万円」 売り手市場の就活事情

3月から本格的に就職活動が始まります。

大学1年生

「早期化などいろいろ聞いていて、資格の勉強とかしないといけないのかなと不安になっている」

一方、すでに就職活動を終えた大学4年生は…

大学4年生

「働いてる方の雰囲気が多少なりとも説明会でつかめるので、そこから自分に合ったようなところを選ぶようにしていた」

今、就職活動は“売り手市場”。人手不足を背景に、各企業があの手この手で優秀な人材の獲得に乗り出しています。

家電量販店の大手「ノジマ」は、2026年度に新卒で入社する社員の初任給を引き上げると発表しました。

ノジマでのアルバイト経験が1年以上ある優秀な学生には、最高で40万円が支給されるということです。

ノジマの初任給は2021年度で24万5000円でしたが、2026年度は34万4000円〜40万円と、ここ数年で大幅に増額したことになります。

アルバイト経験者からの社員登用は今後も増えていくのでしょうか。

アルバイトから正社員に 早期離職の防止効果が

高柳キャスター：

アルバイトから社長、そして会長に就任した例もあります。

あずきバーでおなじみの「井村屋グループ」で取締役会議長を務めている中島伸子さんです。

【中島伸子氏の経歴】

1975年 大学卒業後 経理事務のアルバイト

1978年 井村屋 入社

2019年 井村屋グループ 代表取締役社長

2023年 井村屋グループ 代表取締役会長 最高経営責任者

アルバイトから正社員になるメリットについて、マイナビキャリアリサーチラボの井出翔子 主任研究員は「ミスマッチによる早期離職を防止」することだと話します。

正社員の早期離職は今、社会問題化しています。就職活動をしていたときの企業観とは異なることが退職の原因になっているようですが、アルバイトから正社員になることで、そのミスマッチを防げるということです。