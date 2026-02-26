政府は２６日、食料品を対象にした消費税減税などを検討する超党派の「社会保障国民会議」の初会合を首相官邸で開いた。

所得減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の議論を進め、夏前に中間とりまとめを目指す。一方、中道改革連合と国民民主党は政府の呼びかけに応じず、参加しなかった。

初会合には高市首相や片山財務相、上野厚生労働相ら担当閣僚のほか、与党の自民党の小林政調会長や日本維新の会の藤田文武共同代表、野党からは唯一、チームみらいの安野党首が参加した。

会合は報道陣に全面公開された。首相は「国民の多くの方々に見える形で、丁寧に、スピード感を持って進めていきたい」と強調した。

国民会議は、消費税減税と給付付き税額控除の制度設計を議題とする。首相は衆院選公約で掲げた２年間限定の食料品の消費税率ゼロについて、中低所得者を対象とする給付付き税額控除導入までのつなぎ措置と位置付けており、今後の具体的なスケジュールや代替財源などについて検討を進める。

親会議の下には、政府や各党の実務者による「給付付き税額控除等に関する実務者会議」を設置し、具体的な課題を集中的に議論する。また、専門的、技術的な論点を精査する「有識者会議」も設ける。実務者会議で出た課題や論点などについて専門的な見地から検討を行う。有識者会議の座長は必要に応じて、親会議にも参加する形を取る。

国民会議では今後、夏前までに中間とりまとめを行う。政府が６月をメドに策定する「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太の方針）に反映させた上で制度を閣議決定し、早ければ秋の臨時国会に関連法案を提出する流れを想定している。

首相は、会議への参加条件を巡り、消費税減税と給付付き税額控除に「一定の共通理解を持つ」と掲げ、中道改革、国民民主両党にも参加を要請したものの、両党からの参加はなかった。首相は会合で、引き続き両党に参加を呼びかけていく考えを示した。

高市首相の「社会保障国民会議」での発言要旨は次の通り。

◇

人口減少、少子高齢化に加えて物価上昇という新たな局面を迎える中、全世代が納得感を得られる社会保障の構築に向け、国民的議論を進める必要がある。特に、税・社会保険料の負担や物価高に苦しむ中低所得者の負担を緩和したい。

給付付き税額控除の制度設計を含めた社会保障と税の一体改革が本丸だ。制度導入までのつなぎとして、現在与党では、特例公債に頼ることなく、飲食料品の消費税率を２年間限定でゼロにするスケジュールや財源を検討する必要があると考えている。税率変更に柔軟なシステムなど、技術面の提案も期待したい。

この会議は、消費税が社会保障の貴重な財源であるとの認識を共有し、給付付き税額控除の実現に取り組む皆さんと、国民に見える形で丁寧に、スピード感を持って進めたい。きょう来なかった党にも引き続き参加を呼びかける。夏前に中間とりまとめを行い、税について結論を得られたら、早期の法案提出を目指す。