本格的な飛散前の「今」こそ！ 花粉シーズン前に今すぐやるべき3つのこと
春の訪れとともにやってくる花粉。鼻がムズムズし始めてから対策をするのでは、すでに「手遅れ」に近い状態です。花粉症の苦しみを最小限に抑える秘けつは、花粉が本格的に舞う前の「家のメンテナンス」と「持ち物のアップデート」にあります。
今回は、花粉対策のために「今すぐできる」「今すぐやるべき」ことをご紹介します。
▼エアコン・換気扇のフィルター掃除と強化
冬の間、暖房としてフル稼働したエアコンのフィルターには、ホコリがぎっしり詰まっています。この状態で花粉シーズンに突入すると、室内にわずかに入り込んだ花粉がホコリに吸着し、エアコンの風にのって部屋中にかくはんされてしまいます。
今のうちにフィルターを水洗いし、清潔な状態にしておきましょう。また、市販の「花粉キャッチフィルター（使い捨て）」を、エアコンの吸気口や24時間換気システムの通気口に貼り付けておくと、花粉が入りにくくなります。
▼玄関を「クリーンルーム」の入り口にする
花粉をリビングまで持ち込まないための「防波堤」を玄関に作ります。
▼粘着クリーナー（コロコロ）の設置：
玄関ドアの内側に常備し、帰宅してすぐに服をなでる習慣をつけます。
▼静電気防止スプレーの準備：
玄関に1本置いておき、出掛ける前に服の裾や袖に吹きかけることで、花粉の付着を物理的に防げます。
▼空気清浄機の移動：
リビングに置いている空気清浄機を、この時期だけは「玄関」に移動させるのも有効です。花粉が床に落ちる前に吸い込むことができます。
▼窓周りとカーテンのメンテナンス
「まだ窓を開けないから大丈夫」と思いがちですが、カーテンは去年の花粉や冬のホコリを吸い込んでいます。
▼カーテンの丸洗い：
本格的な飛散が始まると、窓を開けての換気が難しくなります。今のうちにカーテンを洗濯し、部屋全体の粉塵をリセットしておきましょう。
▼窓のサッシ掃除：
サッシにたまった泥やホコリは、花粉の「たまり場」になります。雨上がりのタイミングなどで、今のうちに拭き掃除を済ませておくことをおすすめします。網戸に市販のフィルターを貼っておくのも効果的です。
▼「ツルツル・シャカシャカ」素材への衣替え
ウールのコートやニットのカーディガンは、繊維の奥まで花粉が入り込み、払っても落ちにくい性質があります。ポリエステル、ナイロン、レザー、高密度に織られたコットン（トレンチコートなど）などがおすすめです。春物のアウターを新調するなら、表面が滑らかで「花粉を払い落としやすい」ものを選ぶといいでしょう。
▼メガネと帽子で「露出」を減らす
髪の毛や目は、花粉が最も付着しやすい場所です。
▼帽子の活用：
髪は面積が広く、静電気も起きやすいため大量の花粉をキャッチします。つばのある帽子をかぶるだけで、頭部への付着を大幅にカットできます。
▼ダテメガネや保護グラス：
最近は「いかにも」なゴーグル型ではなく、普通のメガネに見える花粉対策グラスが豊富です。コンタクトレンズ派の人も、この時期だけはメガネに切り替えるか、度なしの保護グラスを導入することを検討してください。
▼洗濯物の干す場所の確保
そろそろ「外干し」を卒業する準備をしましょう。
▼部屋干し用スペースの確保：
室内物干しスタンドを用意したり、浴室乾燥機が正常に動くか確認したりしておきましょう。
▼柔軟剤の活用：
柔軟剤には静電気を抑える効果があります。部屋干し用で香りの少ないものなどが使いやすいでしょう。
▼車のエアコンフィルター
車通勤やドライブが多い人は、車のエアコンフィルターも要チェックです。エアコンフィルターに不具合があると、花粉を通しやすくなる可能性もあります。今のうちにセルフメンテナンスするか、ディーラーで点検してもらいましょう。
▼ペットのブラッシング習慣
ペットを飼っている場合、散歩帰りの毛には大量の花粉が付いています。玄関に入る前にブラッシングをするか、ペット用のウェットティッシュで体を拭く準備を整えておきましょう。
花粉対策は、一度にすべてをやろうとすると大変ですが、本格的な飛散前の「今」なら余裕を持って取り組めます。
・フィルター掃除と玄関の環境作り
・付着しにくいアウターへの切り替え
・室内干しへのシフトチェンジ
この3つの柱を軸に、物理的なバリアを構築してしまいましょう。家の中がクリーンで、外出時の装備が万全であれば、花粉によるストレスは驚くほど軽減されます。ぜひお試しください。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
