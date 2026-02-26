大阪市24区で「治安がいい」と思うエリアは？ 2位は「北区」、では1位は？【2026年最新】
道を歩いていて、ふと「この街は治安がよさそうだな」と感じることはありませんか。道にゴミが落ちていなかったり、住民同士が気軽に挨拶を交わしていたりすると、犯罪やトラブルの少ないエリアという印象を受けますよね。
All About編集部は2026年2月2日〜3日にかけて、全国10〜70代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで大阪出身・在住のシカマアキさんに大阪の「治安」について聞いてみました。
【全結果】大阪市24区で「治安がいい」と思うエリアランキング
回答者からは、「高所得者が多く、マナーが悪い人が少ないイメージがある」（20代女性／神奈川県）、「都会だが治安はいいと感じる」（40代男性／兵庫県）、「人が多くて安心だから」（50代女性／京都府）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは、「住宅地やファミリー層がメインの区だから」（20代男性／兵庫県）、「実際に犯罪発生率が低くて、ファミリー層や女性の一人暮らしに人気です。静かな住宅街と商業施設が多く、警察の見まわりが活発で安心して暮らせる地域だと住んでいる友人が言ってました」（40代女性／大阪府）、「大阪市24区内で犯罪率が低い地域と聞いているので」（50代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
繁華街がある京橋駅周辺は治安があまりいいとは言えませんが、逆にそこから離れれば静かで住みやすいため、どこのエリアであっても「場所をしっかり見極めて選ぶ」ことが大事と言えます。
また2位の北区は、近年はグラングリーン大阪をはじめとしたうめきた地区の再開発もあり、北区全体でタワーマンションが増えています。地価も家賃も高いため、富裕層が続々と移住してきて治安がよくなっているイメージも人気の理由と考えられます。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：2026年2月2日〜3日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜70代の男女250人（10代：1人、20代：54人、30代：84人、40代：65人、50代：39人、60代：6人、70代：1人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)
