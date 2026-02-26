森香澄、アンチの声受け投稿削除。最新ショットに「顔小さすぎて可愛すぎて2度見」「ビジュ良すぎる」の声
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいらしい最新ショットを公開しました。
【写真】森香澄の最新ショット
コメントでは「軽く炎上したけど、かわいいものはかわいい」「ビジュ良すぎるし毎日見てられるくらい可愛すぎる！」「一口あーん！してほしい〜」「いつもいつも本当にかわいい」「ネイルもピンクで可愛い」「顔小さすぎて可愛すぎて2度見しました」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】森香澄の最新ショット
「かわいいものはかわいい」森さんは4枚の写真を投稿。2、3枚目が自身のソロショットです。17日に自撮りショットなどを投稿したところ、容姿に対するアンチコメントが多数寄せられ、その後当該ポストを削除していました。自身の姿を公開するのはそれ以来となります。
「アップの写真失礼いたします」9日には「Listening Partyの時の衣装とメイク 最近の中でも特にお気に入りのスタイリングです！メイクの詳細分かりやすいように、アップの写真失礼いたします」と、顔のアップショットを公開していた森さん。美しさとかわいらしさを兼ね備えた姿は圧巻です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)