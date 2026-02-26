高市首相の肝いり政策といわれる日本のインテリジェンス、「情報力」の強化について、今回の#みんなのギモンでは、「外国から“工作”も…情報力どう強化？」をテーマに、日本テレビ政治部・外務省担当の長谷栞里記者が解説します。

■「インテリジェンス機能」とは？

山粼誠アナウンサー

「高市首相がこの国会で進めようとしている『高市カラー』の1つがインテリジェンス。つまり『情報力』の強化なんですが、まずは高市首相の意気込みをお聞きください」

高市首相（今月20日）

「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境において、我が国の国益を守るためには、インテリジェンス（情報力）の司令塔機能を強化すべく、外国からの不当な干渉を防止するための制度設計を進めるなど、必要な対策を講じます」

鈴江奈々キャスター

「高市首相、このインテリジェンス、情報力の強化というのは度々発信してきたことですが、具体的にどう設計していくのかがやはり気になりますね」

山粼誠アナウンサー

「インテリジェンスがどういったものなのか、具体的にどういった設計がされているのか。そしてこれだけ強調していますが、機能の強化ということですが、なぜ必要なのでしょうか？」

はい、インテリジェンスは非常に幅広い言葉で「情報力」とも表現されます。これまで日本はこの部分が「立ち遅れてきた」とされていて、外国からも情報を抜き取られる「スパイ天国」という指摘もされてきました。

そこで、高市首相は国の「情報力」、つまり情報を収集したり、流出を防いだりする力をもっと強化したいということなんです。

例えば、先日の衆議院選挙の直前にもこんな動きがありました。

（今年1月18日の投稿）

「高市早苗がこの選挙に勝てば、日本は『万事休す』。」

そして、「中国語のような文字」が書かれています。

こちらはSNSの「X」のあるアカウントなんですが、オンライン上の分析などをする会社によると、選挙が始まる前に高市首相を批判するこうした投稿が検知されたということなんです。

山粼誠アナウンサー

「日本語と中国語が入り交じった投稿になっていますね」

■衆院選前、Xで「影響工作」と思われる動きを多数検知

桐谷美玲キャスター

「ちょっと不自然な感じがしますけど、実際、どのくらいの規模の投稿があったんですか？」

はい。分析している会社によると、この他にも、Xでは日本の社会を分断させようとする複数の「影響工作」と思われる動きが多数、検知されているといいます。

中でも多かったのは、日本の社会問題に絡めて高市首相を批判する内容の投稿で、その件数が、衆院選公示前の1月中旬から「3000件」規模の拡散があったといいます。

今回の選挙では、世論に大きく影響を与えたというわけではないんですが、「情報力」強化のとりまとめをしている自民党の塩崎議員は、このように話しています。

インテリジェンス戦略本部・塩崎彰久事務局長

「外国勢力による民主主義のプロセスへの影響工作、これ非常に心配をしております」

■「情報力強化」へ自民党部会の提言 2つのポイント

山粼誠アナウンサー

「外国勢力による影響工作という話もありましたが、そういった中で、情報力の強化というのはどのようにしていくんでしょうか？」

26日、自民党の部会で提言がまとまりました。そのポイントは2つです。

まず1つ目は外国の情報を集める力、「収集力の強化」です。インターネットやSNS上に「公開されている情報」や通信や電波など「世界中を飛び交っている情報」などを収集・分析する能力の強化が重要だと提言されています。

専門家によると、「影響工作」に対して、日本はこれまでほとんど何もやってこなかったというような状況だそうです。まずはきちんと情報を収集する体制や、法律の整備について議論しましょうということです。

山粼誠アナウンサー

「収集力の強化ということが掲げられていますが、ただ、情報を集めるだけでは、工作を防ぐ、ディフェンスにはあまりなってこないですよね」

はい、そこでもう1つのポイントとして、外国の諜報（ちょうほう）活動への「対抗措置」が検討されています。

外国勢力が日本国内で活動することをけん制・摘発するため、いわゆる“スパイ活動”などを防止するための法律を導入すべきかどうかといったことなどについても議論するということです。

これらについては今年の夏ごろをめどに、政府に有識者会議を立ち上げ、議論や法整備を進めていく必要があるとしています。

忽滑谷こころアナウンサー

「外国からの工作を防いでいくことはもちろん大切だと思うんですが、一方で、日本に住む我々の情報まで調べられてしまわないか、というところは大丈夫なんでしょうか」

そうですね、専門家からはこうした指摘があります。

日本大学 危機管理学部・小谷賢教授

「スパイというのは基本的に外国の政府関係者になりますので、ほとんどの普通の日本人には関係ない話と言えると思います。ただし、そういった外国人に情報を流している日本人の情報はどうしても集めないといけない。国の情報活動に問題がないかチェックする機能が必要になってくると」

鈴江奈々キャスター

「この国の情報活動というのが、どの範囲にまで及ぶのかというところで必要以上の情報を取られないかと少し不安になる方もいらっしゃるかもしれませんね」

小谷教授は、幅広く国民の理解を得るためにも「透明性を確保」することが大切だと話していました。

■「司令塔」作りを急ぐ考え

山粼誠アナウンサー

「今年の夏から議論するということなんですが、情報力強化のために、まず、こういったものから取り組んでいこう、すぐに取り組んでいこうというものはあるんでしょうか」

はい。政府はまず「司令塔」作りを急ぐ考えです。これまで日本は情報力に関して、外交は外務省、国内治安は警察庁、テロ・外国勢力は公安調査庁と情報が「縦割り」でバラバラな状態です。

そこで、政府は「司令塔」として「国家情報会議」と「国家情報局」を作るための法案を今の特別国会に提出する予定です。

“強力な司令塔”を作り、情報を1か所に集めて、高市首相が即座に判断できる体制を作るというのが狙いなんです。

山粼誠アナウンサー

「これまで『縦割り』で、なかなか横のつながりがなかったということなんですが、こうしたものを作ることで、これまでバラバラだったものがまとまってくるんでしょうか？」

ある防衛省の幹部からは、「情報が一元化されるのはとてもいいこと。一方で、各所が秘匿性の高い情報を互いに出せる仕組み作りをしないと実効性がない」と言う声も出ているんです。

鈴江奈々キャスター

「そもそもなんですけれども、この情報力強化に向けて司令塔を作るということですが、そういった組織というのは今までなかったんでしょうか？」

実はすでに政府には情報をとりまとめる内閣情報調査室、いわゆる内調とよばれる組織があるんです。しかし、高市首相はこれをさらに格上げをして、国家情報局という強力な司令塔を作りたいというような考えです。

鈴江奈々キャスター

「社会情勢が変わってくる中で、必要に応じて新たな組織を作るということですけれども、どういったかたちになるのか不安を残さないかたちで丁寧な議論を進めてほしいですね」

日本が様々な脅威にさらされている今、高市政権が重視する情報力の強化がしっかりと透明性をもって機能するものになっていくか、大切な議論が続くことになります。

