本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/26（木）
EUR/USD
1.1700（11.0億ユーロ）
1.1750（6.51億ユーロ）
1.1765（5.66億ユーロ）
1.1785（8.08億ユーロ）
1.1795（11.0億ユーロ）
1.1800（24.0億ユーロ）
1.1810（5.47億ユーロ）
1.1815（7.56億ユーロ）
1.1820（15.0億ユーロ）
1.1825（15.0億ユーロ）
1.1875（7.88億ユーロ）
1.1900（8.61億ユーロ）
1.2000（22.0億ユーロ）
USD/JPY
153.48（13.0億ドル）
154.00（7.00億ドル）
157.00（7.57億ドル）
GBP/USD
1.3450（4.75億ポンド）
1.3465（4.85億ポンド）
ユーロドルは1.1800、1.1820、1.1825などに大規模設定、引き寄せ効果大
ドル円は157.00に設定あり
ポンドドルは1.3450と1.3465に設定あり
