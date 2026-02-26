「飛騨じゃねぇし」が口癖…高山村の「タカオくん」人気！ぬいぐるみキーホルダー1000体が10日で完売！！2000体準備して27日から再販開始！果たして…【長野】
こちらのキャラクター、皆さんご存じでしょうか？
上高井郡・高山村をこよなく愛し、ある口癖とともにじわりじわりと人気が高まっているといいます。その正体とは・・・？
「飛騨じゃねぇし！飛騨じゃねぇし！ここは信州高山」
間違われることもある岐阜県高山市を強く意識。
口癖は…
「飛騨じゃねぇし」
その正体は、信州高山村観光協会観光PRキャラクターの「高山タカオ」。通称・タカオくんです。
500体が1か月余りで完売しその後1000体が再び販売されるとなんと10日で完売！
Qタカオくん、今の人気ぶりどう思いますか？
高山タカオくん
（こそここそ）
次長「当然だ！」って言っています。
ちょっと上から目線ですが、憎めないタカオくん。１月には意識していた岐阜県高山市へ藤沢敏和村長とともに表敬訪問し観光までしてきたタカオくん！
完売していたぬいぐるみキーホルダーが再販されるのを前に26日は、村内の神社に飛躍祈願に訪れました。
パンパン（※2礼2拍手）
信州高山村観光協会 柴田亨事務局次長
「高山村を知っていただく訪れていただくっていうのが1番大事なので外で販売するのではなくてぜひ高山村にお越しいただいて高山村を知っていただきながら高山タカオを買っていただくとそれが1番ありがたいなと思っています」
ぬいぐるみキーホルダーは2000体が準備され27日から村内で販売が始まります。
タカオくん（コソコソ）
信州高山村観光協会 柴田亨事務局次長
「全部売って羽ばたいてやる！って言ってます」
※ちょっと噛んだ次長にタカオくんが…つっこむ）
信州高山村観光協会 柴田亨事務局次長
「ごめん…」