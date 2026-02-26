元スピードスケート女子で平昌五輪２冠の高木菜那さんが２６日、インスタグラムを更新。中継の解説で訪れていたミラノ・コルティナ五輪期間中に滞在したホテルでの様子を投稿した。

高木さんは「遠征あるある」と書き出し、「遠征中欠かさず続けた事。それ手洗い！！海外、特にヨーロッパは洗濯機がないホテルが多いです！なので毎日手洗い洗濯をしていました。スケーターはよく手洗いしてますが、他のアスリートの人達も手洗いあるあるなのかな？」と記述。部屋の洗面台でシャツなどをジャブジャブと洗っている動画を掲載した。

高木流は脱水。バスタオルで洗濯物をクルクルと巻き、両足で踏んで水を切っており「ちなみにこれは私流です！（足の裏は綺麗です。笑）他にもっと素晴らしい手洗いの仕方を知ってる人は私に伝授してください！！」とつづった。

Ｔシャツにショートパンツ姿。最後に洗濯物を広げた際には顔もどアップとなっているが、「あとめっちゃスッピン。笑 まあそれもＯＦＦ動画っぽくていいよねー（足が太いというコメントは受け付けません！笑）」と笑いも誘った。

コメント欄では「脱水方法、かなり参考になりました！」、「旅慣れてますね」、「なるほど！」、「すっぴんも可愛い」、「ワイルド！」、「すっぴん可愛すぎ！」などの声が寄せられている。