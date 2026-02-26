バスケ日本代表が中国に逆転負け…最大15点リードも3Qに急失速、W杯予選初黒星

2月26日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）と男子中国代表（同27位）が対戦した。日本は最大15点リードを守りきれず、80－87で逆転負け。今予選初黒星（2勝1敗）を喫した。

日本にとっては、アジアカップ準優勝を果たした“難敵”中国をホームに迎え、今予選3連勝を目指す一戦。桶谷大ヘッドコーチ就任後初の公式戦でもあった。スターティングファイブには齋藤拓実、西田優大、馬場雄大、渡邊雄太、アレックス・カークが名を連ねた。

日本は渡邊雄太のダンクと3ポイントで先行する好スタート。ジョシュ・ホーキンソンに代わる形で今大会初めてロスター入りした帰化選手のアレックス・カークも、リバウンド争いのみならず、パスの中継役としても機能するなどして先行した。第1クォーター中盤は停滞する時間帯もあったが、同終盤に富永啓生が2ポイントを重ね、21－11とリードを奪って最初の10分を終えた。

第2クォーターは、連続失点した開始1分半で桶谷HCがタイムアウト。すると、その後は粘り強いディフェンスで耐えつつ、馬場雄大のリバースレイアップ、渡邊雄太のフェイドアウェイ、西田優大のレイアップなど、的を絞らせない攻撃で2ポイントを量産。この10分も26－22とリードを広げ、14点差をつけて前半を終えた。

ハーフタイム明けの第3クォーターは、一転して中国ペースとなり0－13のビッグラン。日本はターンオーバーが重なるなど攻守の歯車が狂い、開始5分間無得点と苦戦を強いられた。残り3分にはついに逆転を許したが、富永が長短のショットを沈めるなど応戦。一方的な展開に持ち込まれながらも、なんとか56－58の2点差で耐えた。

2点ビハインドで迎えた勝負の第4クォーターは、苦しい時間帯に起点となっていた富永が3ポイント成功にチャージング奪取と攻守に奮闘。離されては追いすがる一進一退の展開となった。しかし、5点差で突入した残り3分以降に決定力の差を見せつけられ敗戦。最後は中国がテクニカルファウルとアンスポーツマンライクファウルを重ねる乱戦となったが、7点差で決着した。

日本は西田と富永がチーム最多14得点をマーク。渡邊雄太は32分の出場して13得点6リバウンド1ブロック、カークは24分の出場で12得点10リバウンド2アシストだった。

日本の次戦は、3月1日に沖縄サントリーアリーナで行われる韓国代表（同56位）戦。桶谷HC体制での初白星を目指す。

■試合結果



日本 80－87 中国



JPN｜21｜26｜ 9｜24｜＝80



CHN｜11｜22｜25｜29｜＝87





［写真］＝B.LEAGUE

【写真】桶谷ジャパン初陣！日本代表のロスター12名