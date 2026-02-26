King & Princeがライブツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING』を開催中だ。1月の福岡公演、大阪公演を経て、2月に東京、3月に愛知をまわる4大ドームツアー。2月18日、19日に行われた東京ドーム公演は、2日間で11万人を動員した。本稿では、2月18日の東京ドーム公演の模様をレポートする。なお、ライブの内容に詳しく触れるため、愛知公演を控え、ネタバレを避けたい方はご注意願いたい。

ライブ前には、メディアを集めての囲み取材が行われた。まず最初に、昨年に引き続き東京ドームに帰ってきた心境を聞かれると、永瀬廉は「昨年は3大で、今年は4大ドーム。（髙橋）海人とも話して、前回とは違ったドームの使い方をして、まったく違ったものになればいいと思っていました。『STARRING』は一緒に頑張って、（楽曲を）選ばせていただいたり、作ったり、話し合って強い曲たちをバランスよく入れられたなと思っていますし、今年もみなさんが楽しんで、そして我々も楽しめるライブになった」「本当に、ずっとわくわくしていますね。ライブではそのわくわくをみなさんと一緒に爆発させて、熱狂的なライブにしたい」と自信と意欲を明かす。

髙橋海人は「前回（東京ドームで）やらせていただいた時、『ふたりでもドームを掌握できるんだ』と、不安から一気に自信に変わった。今回は一切不安がなく、キンプリらしい、いろんなスパイスの効いたライブができたと思う。福岡、大阪もファンのみなさんと熱狂できましたし、東京でお仕事をご一緒させていただいた方もきてくださると思うので、みんなに『大きくなったよ』っていうところも見ていただきたいです。東京ドームには思い入れがあるので、一段とぶちかましていきたいです！」と熱のこもったコメントを口にする。

昨年発売されたアルバム『STARRING』のリード曲「Theater」は各SNSでヒットを飛ばし、海外でも支持されているが、「みなさんがSNSとかいろんなところで広げてくれて、いろんな方が真似してくれたり。ファンの方も気づいていると思うので、逆にプレッシャーだった（笑）。（今回のツアーで）初めて生でライブでやるから、1公演目なんかは『いつやるんだろう？』という空気感も感じていたので、気合いが入りました」と永瀬が語ると、髙橋も続いて「ファンのみんなが（振り付けと同じように）肩を上げてくれたりして、その景色も面白い。素敵な曲に出会えた」と楽曲に自信を覗かせる。

50TAの楽曲提供で話題になった「希望の丘」のコール＆レスポンス「頂きます」を実際に受けた時の気持ちを聞かれると、「『希望の丘』ではいろいろな種類を差し上げているから、『希望の丘』が終わったあとは、俺らには本当に何も残ってない（笑）」「全部差し上げてるから、空っぽの状態（笑）」と笑いを交えながらのやり取りを見せた。

さらに、台湾で放送された『2026超級巨星紅白藝能大賞』への出演も話題となったが、海外でふたり揃ってファンの前に立つのは初めてだったとのこと。髙橋は「もちろん自分たちのライブに海外のTiara（ファンの呼称）のみなさんがきてくれて、応援してくださっているのは知っていたんですけど。自分たちから会いに行ける機会があればと思っていたので叶って嬉しい。あらためて自信に繋がった」と喜びの表情を見せた。

3月には永瀬主演の映画『鬼の花嫁』の主題歌となるシングル『Waltz for Lily』が発売される。この楽曲について永瀬は「運命の人との出会いを描いた曲。作品に寄り添って和のテイストもあり、ワルツという初めてのジャンルで。節々に『この音、めっちゃきれいやな』というポイントが詰め込まれてます。歌詞の内容も（作品に寄り添っているものの）そんなに（日常と）かけ離れていなくて、自分に置き換えられるような感じ。日本語のきれいさを堪能してもらえる楽曲」と語る。髙橋も「廉からの気合いを感じていて、『もっとこうしたい』とアレンジを引っ張っていってくれて頼もしかった」「映画でこの曲がかかるのが待ち遠しいですよね。推し活みたいな感じで、僕も劇場に行けたらなと思います！」と笑顔を見せた。

この公演の数日前、2月15日はKing & Princeがふたり体制になって1000日を迎えた日。永瀬は「もう気づいたら1000日。今までは振り返る暇もなく、できることやファンが喜ぶことに向き合ってきて、走り続けたら1000日。自分たちらしく一歩一歩、よりKing & Princeが強くなっていった1000日間だった。これからも歩き続けられる道を踏みしめながら、噛み締めながらふたりで歩んでいきたい」と話す。髙橋は「ふたりになってからは1000日ですけど、“人間・永瀬と高橋”はもっと長い日々を過ごしてきた気がしていて」「ジュニアの頃は仲間でありライバル意識があったりしたところから、今ではすべてが愛おしく見えて。公園とかでおじいちゃんとおばあちゃんがイチャイチャしてるのってこんな感じなのかな、みたいな。安心感がある。でも、当たり前じゃないので奇跡的な時間を過ごしています」と話す。永瀬も「10年くらい一緒にいるけど、今がいちばん海人のことが好き。長ければ長いほど、より深く見えてきたからこそ、そういう気持ちになってる」と続けた。髙橋が「この流れで1000年を目指していきたい」と意欲を見せると場が笑いに包まれ、「さすがに死んでる（笑）」と永瀬が返すと「いや、来世も！ 来来世も！」と笑顔で髙橋は返していた。ふたりの強い絆を感じさせるやり取りで終始和やかな会見となった。

赤を基調にクラシカルな“シアター”を思わせる装飾があしらわれたメインステージ。開演時間になり照明が落とされると、映画のスタジオを舞台にしたオープニングムービーが展開された。ステージの両サイドからカーテンに包まれた巨大なタワーが動き出し、レーザーライトが会場全体を照らす。高さ15mにもおよぶタワーの幕が下りると、上部に永瀬と髙橋が姿を現し、客席から盛大な歓声が上がった。

1曲目は「Stereo Love」だ。タワーの上部をくるくるとまわり、会場全体を見渡すふたり。まさにステレオのように両サイドから、2階席、3階席の観客に近づいて、徐々に会場の熱気を上げていく。後方のサブステージに降り立つと、ファンクなサウンドに合わせ、ふたりでポーズを決めつつ花道を歩き出し、センターステージへ。一瞬にして衣装を変え、アルバムのリード曲「Theater」を披露。メインステージではふたりの個性が光るダンスとカラフルなライティング、炎の特効で華やかに彩り、一気に東京ドームの温度を上げた。

熱気が冷めやらぬなか、「I know」「Beating Hearts」などダンスが映える楽曲が続いたかと思えば、不動の人気曲「koi-wazurai」では喜びの歓声が上がり、客席もサビの振り付けで盛り上げていく。「&LOVE」「Don't Grow Up」とテンションの高い楽曲を続け、「みんなと作るライブです！」と客席に声をかけながら、ダンスのレクチャーも交え、一体感を作り上げた。会場が無線制御ペンライトのライティング、そしてメインステージのセットがカラフルに彩られると、「What We Got ～奇跡はきみと～」へ。ダンスやボーカルはもちろんのこと、ところどころに差し込まれるふたりのチャーミングなやり取りや表情も相まって、会場中がハッピーな空気に包まれた。

美しいワンシーンを印象付けたのは、髙橋が作詞作曲を担当した「Sunset」。さまざまな夕暮れの空を背景に、歌詞がモニターに次々映し出される。そんななか、言葉を大切に紡ぐように歌うふたりの声が会場を満たしていった。しっとりとした空気は、永瀬のソロ「Darling」へと引き継がれる。星空を模したライティングは、歌詞の世界に入り込んだようにロマンチックで幻想的だ。甘いボーカルとダンサーとのコンビネーションダンスで優しいラブソングの世界を描いていった。

「Marble」では、絵本のなかの世界のような、あたたかいテイストでパフォーマンス。最後には投げキッスで退場し、会場をさらに夢中にさせる。モニターには、おなじみとなった城ノ内くんとたけやんのショートストーリーが流され、シュールでゆるゆるの空気感のまま、ふたりが映像から飛び出すようにステージへ登場。原宿テイストとでもいわんばかりのキュートでカラフルなフロートに乗り、会場をまわりながら「LIFE is FUSHIGI」「Harajuku」を続けて披露した。

MCタイムも、ふたりの演じる城ノ内くんとたけやんのまま、ゆるやかにスタート。客席とコミュニケーションを取りながら交互に衣装をチェンジして、あらためて永瀬と髙橋としてMCを開始。昨年7月ぶりの東京ドームに「めちゃくちゃ楽しい」と笑顔を見せる。永瀬は、「koi-wazurai」のパフォーマンス中に、肩を揺らす振り付けの部分で髙橋に「めちゃくちゃ話しかけられた」という。何を話していたのかを尋ねると、髙橋はオリンピックの話をしていたと明かし、りくりゅうペアになぞらえ「“れんかいペア”、1000日を迎えましたから」と『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』になぞらえたトークで会場を沸かせた。

MC後には、スタンドマイクを取り出して新曲「Waltz for Lily」を初披露。Tiaraから大きな歓声が上がった。静かな熱を感じさせ、ファルセットを駆使した高音、ハーモニーといった歌唱力に加え、ユニゾンで力強さを増すボーカルとふたりの歌声の魅力が散りばめられた楽曲に、会場からは感嘆のため息が漏れ聞こえるほどだ。

ライブは後半ブロックへ。ふたりは「普段抱えている想いを爆発させられますか？」「みなさん、頂けますか？」「みなさんにこの曲を差し上げます！」と呼びかけると、Tiara待望の「希望の丘」がスタート。ペンライトが激しく揺れ、コール＆レスポンスもばっちり揃って会場がひとつになる――。

花道やセンターステージを大きく使いレビューショーのような演出で魅せた「Amazing Romance」では、次々と笑顔で繰り出される愛の言葉に会場は熱狂。そんな熱を残したまま髙橋のソロ曲「this time」へ。センターステージに置かれたベッドには、髙橋が寝転ぶ。ファーのベストを身に着け、寝具をモチーフにしたキュートな小道具や軽やかでチルな空気感も漂わせた演出がユニークだ。おしゃれな自作曲のなかでもきらりと光るダンス力が秀逸だ。最後は「おやすみ」と会場に投げかけ、大歓声が巻き起こった。

その後もビートの際立つダンスナンバー「Bounce」「TraceTrace」と激しい楽曲をしっかり決めたかと思えば、キュートなアニメを導入に始まった「HEART」ではセンターステージに置かれた大きなハートの風船から白い衣装に身を包んだふたりが登場。ピンクや赤の風船が降り注ぐなか、King & Princeらしい甘く優しいラブソングで魅了し、次々と表情を変えていった。

「Super Duper Crazy」「ゴールデンアワー」などの名曲は、トロッコで披露。会場のTiaraたちと交流しながら再びメインステージに到着すると、「シンデレラガール」へと続く。自分たちを象徴する楽曲をストレートに表現し、Tiaraもシンガロングで彩った。キラキラの王子様然とした衣装からカジュアルな衣装に早替えすると「moooove!!」へと続き、二面性で魅せていく。さらに「Magic Touch」へと繋ぎ、縦横無尽に行き交う炎の特効と激しい赤い照明のなかで、細かいディティールが散りばめられたダンスをタフに繰り出し、それにあわせて東京ドームの温度は最高潮に達する。

ラストナンバーは「MEET CUTE」だ。「今日はありがとうございました。僕たちKing & PrinceとTiaraのみんなは、それぞれ出会ったタイミングが違います。でも、本当に大切な出会いが一つひとつ重なって、今僕たちはこのステージに立てています。みんなありがとう！ 次で最後の曲です。みんなは、僕たちKing & Princeと初めて会った“あの日”のことを思い出して聴いてください」という言葉とともに贈られた。まぶしそうな笑顔で客席を見つめ歌声を響かせるふたりからは、客席にいるTiara一人ひとりと真摯に向き合う熱い想いが感じられる。ファンにとっても、永瀬と髙橋のふたりにとっても、すべての瞬間が印象的な映画のシーンのように彩られたライブ――。本編最後に、アイドルとファンの関係性を運命であり、そして唯一無二なものなのだと優しく肯定してくれたようだった。

アンコールでは、冒頭でも登場した巨大タワーに乗り込んだふたりが再登場。東京ドームの端から端まで巡り、Tiaraと笑顔を交わしながら「なにもの」「WOW」など、前向きな未来を示す楽曲でアンコールを飾り、ライブを締めくくった。

ジャズやスウィングの要素やアルバムのアートワーク、ステージセットに象徴されるクラシカルなエンターテインメントと、トレンドを押さえたうえでふたりの個性を際立たせる、先鋭的な表現が織り交ぜられた圧倒的なステージだった。アルバムのチャレンジをそのままライブに反映し、独自のコンセプトを表現し切るパフォーマンス力はさすが。彼らにしか成し得ない名曲たちはストレートに、懐かしい楽曲には新しい表情で魅せ、ファンサービスも欠かさない。King & Princeが愛される理由は、多方向から向けられるすべての視線、そしてすべてのファン一人ひとりとまっすぐに向き合う姿勢にあるのだ――。そんなことをあらためて認識させられたライブだった。

（文＝草野英絵）