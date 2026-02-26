ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）が23日、Xを更新。木原龍一（33）との衝撃的なオフショットを投稿し、反響が殺到している。

投稿された写真は、現地の五輪マークのモニュメントの前に立つ木原と、高く宙を舞う三浦の2ショット。三浦は両足を広げたポーズを決めつつ、満面の笑みを浮かべている。三浦は、「五輪マークに乗っているように見えますが、 龍一くんに投げられてます‼︎」と、驚異的なフィジカルと信頼関係が作り出した光景だと明かした。

背景には、今大会のマスコットキャラクター「ミラ」と「ティナ」の姿も。両手を大きく広げているミラは、まさかの跳躍を披露した金メダルペアに視線が釘付けになっているかのようだ。

【画像】木原龍一に投げられている三浦璃来（画像は三浦璃来のXより引用）

この投稿には、Xユーザーから「りくりゅう、あっぱれ！」「うわあああ璃来ちゃんこの写真神すぎる！！！」「高さが異次元です」「ぴったり五輪の上に重なってますね」「地上での跳躍も美しい、納得の信頼感ですね」といった驚きと絶賛のコメントが寄せられている。