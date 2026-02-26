【ゴチになります27 第4戦】

ゲストは風間俊介さん！

テーマは“プレッシャーゴチ”

プレッシャーゲームに成功すれば料理の値段がわかるという新ルール！

成功する人は誰だ！？

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】STELLAR WORKS Restaurant & Bar

【住所】東京都港区北青山1丁目2-3 青山ビルディング2F

【電話番号】03-3423-2025

【営業時間】

ランチ（火〜金）：11:30〜15:00（L.O. 13:30／Drink L.O. 14:30)

ランチ（土） ：11:30〜15:00（L.O. 14:00／Drink L.O. 14:30)

ディナー（月〜土）：17:30〜22:00（L.O. 21:00／Drink L.O. 21:30）



＜スタンディングバー＞

月〜土：17:00〜23:00（Food L.O. 21:00／Drink L.O. 22:30）

（HAPPY HOUR 17:00〜18:00）



＜バー＞

月〜土：20:00〜23:00（Food L.O. 21:00／Drink L.O. 22:30）

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】日曜・祝日

【アクセス】



・東京メトロ銀座線・半蔵門線 青山一丁目駅 0番出口から直結

【お店紹介】

開放感溢れる空間で、「伝統とモダン」を意識した地中海料理をご堪能いただけます。

シェフ自身が厳選した食材を使うことで、生産者の思いもお皿に乗せて表現。

素材と技法が光る料理をぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：1万6000円

自腹額：13万4100円 風間俊介 食事代支払い

おみや：2万5900円 風間俊介 おみや代支払い

1位岡村隆史（＋600円）1万6600円2位増田貴久（＋1800円）1万7800円2位せいや（＋1800円）1万7800円4位白石麻衣（＋2200円）1万8200円5位佐野勇斗（＋2800円）1万8800円6位倉科カナ（＋4000円）2万0000円最下位風間俊介（＋8900円）2万4900円

>>ゴチレギュラー総支払額はこちら