【ゴチになります27 第4戦】

ゲストは風間俊介さん！
テーマは“プレッシャーゴチ”
プレッシャーゲームに成功すれば料理の値段がわかるという新ルール！
成功する人は誰だ！？
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】STELLAR WORKS Restaurant & Bar

【住所】東京都港区北青山1丁目2-3 青山ビルディング2F

【電話番号】03-3423-2025

【営業時間】
ランチ（火〜金）：11:30〜15:00（L.O. 13:30／Drink L.O. 14:30)
ランチ（土） 　 ：11:30〜15:00（L.O. 14:00／Drink L.O. 14:30)
ディナー（月〜土）：17:30〜22:00（L.O. 21:00／Drink L.O. 21:30）

＜スタンディングバー＞
月〜土：17:00〜23:00（Food L.O. 21:00／Drink L.O. 22:30）
（HAPPY HOUR 17:00〜18:00）

＜バー＞
月〜土：20:00〜23:00（Food L.O. 21:00／Drink L.O. 22:30）
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】日曜・祝日

【アクセス】

・東京メトロ銀座線・半蔵門線 青山一丁目駅　0番出口から直結

【お店紹介】
開放感溢れる空間で、「伝統とモダン」を意識した地中海料理をご堪能いただけます。
シェフ自身が厳選した食材を使うことで、生産者の思いもお皿に乗せて表現。
素材と技法が光る料理をぜひご堪能ください。
 

結果発表

設定金額：1万6000円
自腹額：13万4100円　風間俊介　食事代支払い
おみや：2万5900円　風間俊介　おみや代支払い

1位岡村隆史（＋600円）1万6600円2位増田貴久（＋1800円）1万7800円2位せいや（＋1800円）1万7800円4位白石麻衣（＋2200円）1万8200円5位佐野勇斗（＋2800円）1万8800円6位倉科カナ（＋4000円）2万0000円最下位風間俊介（＋8900円）2万4900円

