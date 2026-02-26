ぐるナイ 風間俊介とプレッシャーゴチ！
【ゴチになります27 第4戦】
ゲストは風間俊介さん！
テーマは“プレッシャーゴチ”
プレッシャーゲームに成功すれば料理の値段がわかるという新ルール！
成功する人は誰だ！？
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】STELLAR WORKS Restaurant & Bar
【住所】東京都港区北青山1丁目2-3 青山ビルディング2F
【電話番号】03-3423-2025
【営業時間】
ランチ（火〜金）：11:30〜15:00（L.O. 13:30／Drink L.O. 14:30)
ランチ（土） ：11:30〜15:00（L.O. 14:00／Drink L.O. 14:30)
ディナー（月〜土）：17:30〜22:00（L.O. 21:00／Drink L.O. 21:30）
＜スタンディングバー＞
月〜土：17:00〜23:00（Food L.O. 21:00／Drink L.O. 22:30）
（HAPPY HOUR 17:00〜18:00）
＜バー＞
月〜土：20:00〜23:00（Food L.O. 21:00／Drink L.O. 22:30）
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】日曜・祝日
【アクセス】
・東京メトロ銀座線・半蔵門線 青山一丁目駅 0番出口から直結
【お店紹介】
開放感溢れる空間で、「伝統とモダン」を意識した地中海料理をご堪能いただけます。
シェフ自身が厳選した食材を使うことで、生産者の思いもお皿に乗せて表現。
素材と技法が光る料理をぜひご堪能ください。
結果発表
設定金額：1万6000円
自腹額：13万4100円 風間俊介 食事代支払い
おみや：2万5900円 風間俊介 おみや代支払い