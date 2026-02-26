西野未姫、夫・山本圭壱の誕生日に手作りした特製“けーキ”の作り方紹介「手作りと思えない仕上がり」「本当にいい奥さん」「山本さん幸せですね」
タレントの西野未姫（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。前日に誕生日を迎えた夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）への特製“手作りケーキ”を製作する工程を動画で紹介した。
【動画】「本当にいい奥さん」「山本さん幸せですね」キッチンで手作り“けーキ”製作の様子を披露した西野未姫
西野は「手作りけーキ作りの様子です」と、山本の“呼び名”にちなんだちゃめっ気まじりのコメントとともに、1本の動画を投稿。「お誕生日ケーキ作り」と題された動画では、「Happy Birthday けー 58さい」と記されたケーキを前にする山本と長女・にこりちゃん（1）との幸せあふれる3ショットから始まり、キッチンに立つ西野が実際にスポンジを焼くところから、クリームやいちご、アーモンドなどをデコレーションしていく様子を字幕でポイントも明かしながら披露し、最後は完成したケーキを前に喜ぶ山本とにこりちゃんの様子が添えられた。
この投稿にファンからは「手作りと思えない仕上がり」「本当にいい奥さん」「未姫ちゃんほんと頑張ってて偉いですね！素晴らしい！」「未姫ちゃんケーキ凄く上手 美味しそう 山本さん幸せですね」「手作り愛情いっぱいですね」「売ってるケーキかと思いましたよ」「最高の家族」などのコメントが寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表。当時山本が54歳、西野が23歳で、“31歳の年の差”が話題となった。24年10月に第1子長女・にこりちゃんが誕生し、今年1月4日には第2子妊娠を報告した。
