定年退職後の再雇用を巡り、同じ仕事なのに基本給が大幅に減額されたことの不当性が争われた訴訟の差し戻し控訴審で、名古屋高裁（片田信宏裁判長）は２６日、差し戻し前に続き、減額は不合理だとする判決を言い渡した。

差し戻し前の２審で、高裁は基本給などのうち正社員の６０％を下回る部分について「不合理な格差」にあたると認定。計約６２５万円の支払いを勤務先の名古屋自動車学校（名古屋市）に命じたが、この判決では、計約３３０万円の支払いを命じた。

片田裁判長は、原告の基本給は、指導員としての職務に対する職務給という性質が大きいと指摘。「正社員の基本給と同質で、額を大きく下げることは不合理だ」などと述べた。一方で、原告側の弁護士は「算定根拠が明らかでない」として、上告する意向を示した。

原告は２０１３〜１４年に定年退職し、嘱託として再雇用された元社員２人。基本給は正社員時の４０〜５０％だった。この訴訟を巡っては、最高裁が２３年の判決で、減額が不合理かどうかは基本給の性質や支給目的を踏まえて検討すべきだとして、審理を差し戻していた。