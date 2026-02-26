インドネシアホラー映画『サトウキビは知っている』ポスタービジュアル＆本予告映像が公開
インドネシア発のホラー映画『サトウキビは知っている』（4月10日公開）より、本ポスタービジュアル、本予告映像、場面写真10点が一挙解禁された。
【動画】『サトウキビは知っている』本予告映像
本作は、人気ホラー作家SIMPLEMANのスレッド投稿を原案とする恐怖エンターテインメント。スタッフには、2022年にインドネシアで年間最大のヒットを記録した超自然ホラー映画『KKN di Desa Penari（原題）』の監督アウィ・スルヤディと脚本レレ・ライラのコンビが名を連ねる。本国公開時（2025年3月31日公開）には470万人を動員し、2025年のインドネシア国内実写映画として最高の興行収入を達成した。
2003年、東ジャワ州。広大なサトウキビ畑に囲まれた製糖工場に、遠くの村から若者たちが季節労働者としてやって来る。給料は良く、寮も完備されている。だが、地元の人々は決してこの工場で働こうとはしなかった。そこには、決して破ってはならないルールがあった。午後9時以降は、絶対に外に出てはいけない――。
7年前、この工場の倉庫で火災が発生し、多くの労働者が命を落としたという。それ以来、夜になると彼らの霊が工場の周囲をさまようと噂されている。今も敷地の片隅には、立ち入り禁止となった倉庫跡が残されていた。しかしある夜、若者の一人がそのルールを破り、夜中に外へ出てしまう――。
本ポスタービジュアルは、主人公である製糖工場の若き労働者・エンダーが、何かに怯えながら夜道を歩いている様子を左下に配置したもの。背後のサトウキビ畑の中には、何やら巨大で不気味な存在が…。横にある「この悪夢は、甘くない――」というキャッチコピーも印象的な、不気味な雰囲気のビジュアルに仕上がった。
本予告映像は、エンダーや遠くの村から来た季節労働者たちを乗せたトラックが、サトウキビ畑が広がる製糖工場に向かっているシーンからスタート。若き労働者たちは、7年前にこの工場で大火事が起こり、その後「夜9時以降、外出してはいけない。」というルールができたことを知る。
そんな中、エンダーがその掟を破り外に出てしまったことをきっかけに、想像を絶する恐怖が若者たちに襲い掛かる様子が次々と映し出されていく。「掟を破った者は死ぬ」。彼らを待ち受ける運命の行方が気になる、衝撃映像満載の予告となっている。
場面写真10点も、怒涛の展開を予感させるシーンの数々を収めている。
映画『サトウキビは知っている』は、4月10日より全国公開。
