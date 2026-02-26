乃木坂46・梅澤美波、卒業発表で3期生は3人に グループ加入から約9年半
乃木坂46の梅澤美波が25日、自身のブログを更新し、41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもってグループを卒業することを発表した。梅澤の卒業により、3期生は3人となる。
【写真】スタイル抜群の水着＆ランジェリーカットも 乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集
梅澤は2016年9月4日、3期生として加入。当時17歳で、4万8986人の応募者の中から選ばれた12人の一人だった。2023年2月22日にはキャプテンに就任。近年はグループをけん引する存在として活躍してきた。
卒業コンサートは、5月19日から21日まで東京ドームで開催される「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の最終日、21日の公演で実施される。梅澤は同公演をもって乃木坂46を卒業する。
梅澤の卒業後、3期生は岩本蓮加、伊藤理々杏、吉田綾乃クリスティーの3人となる。加入から約9年半、グループを支えてきた世代が大きな節目を迎える。
【写真】スタイル抜群の水着＆ランジェリーカットも 乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集
梅澤は2016年9月4日、3期生として加入。当時17歳で、4万8986人の応募者の中から選ばれた12人の一人だった。2023年2月22日にはキャプテンに就任。近年はグループをけん引する存在として活躍してきた。
卒業コンサートは、5月19日から21日まで東京ドームで開催される「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の最終日、21日の公演で実施される。梅澤は同公演をもって乃木坂46を卒業する。
梅澤の卒業後、3期生は岩本蓮加、伊藤理々杏、吉田綾乃クリスティーの3人となる。加入から約9年半、グループを支えてきた世代が大きな節目を迎える。