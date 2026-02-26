ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが２６日までにＳＮＳを更新。ミラノ・コルティナ五輪でのオフショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに五輪取材での思い出ショットを披露。ミラノ・コルティナ五輪のマスコットキャラクターのティナと抱き合うショットを公開し、「１７日間の熱い熱い戦いが終わりました。 寒さ吹き飛ぶ興奮はまだまだ冷めることがなさそうです」と五輪の余韻に浸っていることを報告。

続けて「心をミラノに、コルティナに、リビーニョに、ベローナに、置いてきてしまったかもしれません。 ゆっくり回収します」と記し、「すべてのアスリートの皆様と、携わってくださった皆様に、感謝の気持ちを込めて…日本での恩返しを今日からまた始めます」と五輪に携わった人へ敬意を示し、最後は「Ｇｒａｚｉｅ Ａｒｒｉｖｅｄｅｒｃｉ！」とイタリア語で「ありがとう さようなら」と締めた。

この投稿に「お疲れ様でした まずはゆっくり休んでくださいね」「日比さんオリンピック取材おつかれさまでした！現場の雰囲気が伝わるストーリーズも楽しませていただきました」「映像で見てあの感動なら現地観戦は物凄いでしょうねー。お疲れ様でしたー。」など労いのコメントが寄せられている。