“普通ボブ”より、こっち推奨ーー！【40・50代】白髪ヘアがシャレる♡「ハイライトボブ」

年齢を問わず挑戦しやすい「ボブ」は、40・50代にとっても頼れる存在。とはいえ、白髪をはじめ、ボリュームダウンやうねりといった悩みも、同時に抱えやすいもの。そこで、ボブのシルエットに加えて、カラーにも工夫を施すのがオススメです。ハイライトをミックスして白髪をおしゃれに活かした「ハイライトボブ」をお届け。

小顔に近づく縦長シルエット

5レベルと暗めのベースに対して、ハイライトを加えたコントラストの強いカラーリング。縦にスラッと伸びる直線がクールです。担当した@sakosakosakosakoさんは、「縦長のフォルムにすることで小顔に見えて大人っぽい印象に」なると、シルエットについてコメント。ハイライトは数種類の太さをミックスしていることから、奥行きや動きも豊かに見えやすくなっています。

ナチュラルに馴染む細めハイライト

ハイライトの細さにこだわると、独立して目立つことなく、元からある白髪と柔らかく調和します。伸びても根元が気になりにくいのが、何よりのメリットと言えそう。するんと内側に収まるコンパクトなシルエットに、立体感を与えてくれるのもハイライトの役割。@sakosakosakosakoさんが語る通り「品のある柔らかい印象」が狙える組み合わせです。

ふっくら見えるハイトーン

プラチナやシルバーなど白髪に近いトーンで作るのが、ホワイトハイライト。全体を明度の高いベージュにした上でハイライトを入れると、より膨張して見えやすく、ボリュームアップした印象へ近づけられます。丸みを帯びた内巻きボブも、髪をふんわり見せやすいポイント。

空気を含むレイヤーアレンジ

流行のレイヤーを加えると、軽い動きがついてふわっとエアリーな印象に。毛先の広がりを抑えつつ、首元のくびれによってサイドや後頭部の丸さを強調できます。細いハイライトがくれるのは、凛々しい筋感。トレンドとともに白髪ぼかしを楽しめます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S