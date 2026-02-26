女優の田中美里（４９）が２６日、都内で行われた「映画 冬のソナタ 日本特別版」（３月６日公開、ユン・ソクホ監督）のトークイベント付き特別先行上映に出席した。

ペ・ヨンジュン、チェ・ジウ共演の大ヒット韓国ドラマ「冬のソナタ」（２００２年）の劇場版４Ｋリマスター。日本のファンのためだけに、１４００分（２３時間２０分）のドラマを２時間に再構成した。

ドラマ版でチェ・ジウの日本語吹替声優を務めた田中は「『冬ソナ』を見たことがない方でも楽しめる映画になっています。ユジン（チェ・ジウ）とミニョン（ペ・ヨンジュン）の心情がより濃く出ているとも思いました。特にラストシーンは泣けて泣けて仕方がなくて、絵画のような美しい映像美が目に焼き付いて、当時の『冬ソナ』を思い出させてくれる宝物のような映画」と賛辞。「私の転機になった作品が、３月６ 日から大画面で見られるということがうれしいです」と感激した。

ソクホ監督は「『冬のソナタ』は初恋の記憶を再び取り戻す物語です。皆さんが２０年前に『冬ソナ』を通して初恋の記憶を思い起こしてくれたように、その感覚を映画版で再び取り戻していただきたいです」と話した。