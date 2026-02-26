SCANDALが、KT Zepp Yokohamaで＜SCANDAL TOUR 2026 ”SCANDALの対バンツアー”＞のツアーファイナルにスキマスイッチをゲストに迎えて開催し、12枚目のオリジナルアルバム『ECHO』を2026年5月27日(水)にリリースすることを発表した。

アルバムには今年リリースした新曲「Girl is Ghost」を含む計9曲を収録。形態はCDのみの通常盤、Blu-rayが付属した初回限定盤A、雑誌が付属した初回限定盤B、そして、Blu-rayとGOODSが付属した豪華仕様の完全生産限定盤の4形態となる。また、本日、2月26日(水)よりアルバムの予約受付がスタートしており、A4クリアファイルがもらえる早期予約特典や、FC予約特典、チェーン別オリジナル購入特典も発表となっている。

さらに、アルバム発表にあわせて新ビジュアルも公開。結成20周年イヤーに突入したSCANDALの記念すべき晴れ姿を独自に表現したアーティスト写真となった。

そして、アルバムを引っ提げたツアー＜SCANDAL TOUR 2026 「ECHO」＞の開催も決定。6月9日（火）東京・EX THEATER ROPPONGIを皮切りに、ツアーファイナルの6月18日（木）愛知・DIAMOND HALLまで4公演を開催する。チケット詳細などはオフィシャルサイトにて。

■ニューアルバム『ECHO』

2026年5月27日（水）発売

予約特設サイト https://www.her-label.com/ECHO/ ■配信

各音楽ストリーミングサービス・ダウンロードサービスにて5月27日(水)より配信スタート ◾︎商品形態

・完全生産限定盤：CD+Blu-ray+GOODS VIZL-2526 税込￥12,100（税抜￥11,000）

Blu-ray：後日詳細発表

GOODS：後日詳細発表 ・初回限定盤A：CD+Blu-ray VIZL-2524 税込￥7,700（税抜￥7,000）

Blu-ray：後日詳細発表 ・初回限定盤B：CD+雑誌 VIZL-2525 税込￥5,720（税抜￥5,200）

雑誌：後日詳細発表 ・通常盤：CD VICL-66148 税込￥3,300（税抜￥3,000） ※完全生産限定盤、初回限定盤Aに収録されるBlu-rayの内容は異なります。

※完全生産限定盤は数量限定となり、無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。 ＜早期予約特典＞

対象チェーン店舗・オンラインストアにて、期間内に5月27日発売のニューアルバム『ECHO』の完全生産限定盤/初回限定盤A/初回限定盤Bのいずれかを、受付期間中にご予約いただいた方に、A4クリアファイルをプレゼント。

※通常盤は対象外となります。

※デザインは後日公開となります。 ＜予約対象期間＞

2026年2月26日(木)21:00〜2026年3月31日(火)23:59 ＜対象ショップ・オンラインストア＞

・Amazon.co.jp

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE

・HMV全国各店、HMV & BOOKS online

・VICTOR ONLINE STORE ＜FC予約特典＞

SCANDALファンクラブ「SCANDAL MANIA」ご入会の方で、VICTOR ONLINE STOREで、5月27日発売のニューアルバム『ECHO』の完全生産限定盤/初回限定盤A/初回限定盤B/通常盤のいずれかをご予約・ご購入いただいた方に先着でオリジナルクリアトレカ(ソロ絵柄4種)をプレゼント。

※ソロ絵柄全4種となり、ご希望のメンバーのソロ絵柄を先着プレゼントいたします。特典は無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。

※VICTOR ONLINE STOREの特典付き商品のカートより、ご希望のメンバーを選んでご購入ください。

※特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※チェーン別オリジナル特典のオリジナルトレカとデザインは異なります。

※デザインは後日公開となります。 ＜チェーン別オリジナル特典＞

各チェーンにて、5月27日発売のニューアルバム『ECHO』をご予約・ご購入いただいた方に下記の特典を先着でプレゼント。 Amazon.co.jp メガジャケ | 楽天ブックス アクリルキーホルダー(ランダム4種) | セブンネットショッピング ミニアクリルスタンド(ランダム4種) | TOWER RECORDS オリジナルトレカ(HARUNA) | HMV オリジナルトレカ(RINA) |

VICTOR ONLINE STORE オリジナルトレカ(MAMI)| SCANDAL応援店（TSUTAYA RECORDS 全国各店、WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）/新星堂WonderGOOオンライン、Neowing、CDJapan、Joshinディスクピア（Joshin webショップ 含む））オリジナルトレカ(TOMOMI)

※デザインは後日公開となります。

※FC予約特典のオリジナルクリアトレカとデザインは異なります。

■＜SCANDAL TOUR 2026 「ECHO」＞ 2026年6月9日(火)

会場：EX THEATER ROPPONGI

OPEN：18:00 / START：19:00 2026年6月10日(水)

会場：EX THEATER ROPPONGI

OPEN：18:00 / START：19:00 2026年6月17日(火)

会場：なんばHatch

OPEN：18:00 / START：19:00 2026年6月18日(水)

会場：名古屋 ダイアモンドホール

OPEN：18:00 / START：19:00

◾️＜SCANDAL 20th Anniversary Live “Chapter 20”＞ 2026年8月21日（金）

会場：大阪・大阪城ホール

OPEN：18:00 / START：19:00