◇W杯アジア1次予選 日本80―87中国（2026年2月26日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦。桶谷大HC（48＝ヘッドコーチ）初戦で難敵に逆転負けを喫した。

W杯アジア1次予選2連勝中だった日本代表に激震が走ったのは今月2日。指揮官のトム・ホーバス氏を“解任”し、3日に新HCにBリーグ琉球監督の桶谷大氏が就任することを発表した。アシスタントコーチには現シーホース三河ヘッドコーチのライアン・リッチマン氏（36）、ニックスのコーチなどNBAで10年以上の指導実績を持つ吉本泰輔氏（44）が就任し、体制を一新して臨んだ一戦だった。

京都府出身ながら現在は沖縄が本拠地の桶谷HCは「まず、ここにたくさん応援に来ていただいた方々、本当にありがとうございました」とあいさつ。その上で「トムさんから代わって、僕になって初戦だったんで本当に勝ちたかったですけど、すごく悔しいです」と悔しさをにじませた。

前半で14点のリードを奪いながらの逆転負け。「いい形で前半終えたんですけど。まあ後半ですね、第3クォーターでターンオーバーが7つですよね。そこでやっぱり自分たちのリズムを崩してしまって、こういうゲームになってしまった」と悔やんだ。

「中国、強いチームなんですけど、そこに互角じゃないけど、いい試合ができた。ただ、いい試合じゃなくて勝ちたかった」と振り返り、「この敗戦からしっかり課題を得て強くなっていきたい」と決意を口に。次戦も強敵の韓国戦。「今日、負けてしまったんで、次勝つしかない」と前を向いた。