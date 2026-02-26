左肘違和感からの復帰を目指しているソフトバンクの前田純投手（25）が筑後のファーム施設でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。

「ストライク先行で投げられた。やってきたことができた」

昨年7月に左肘に違和感を感じてリハビリ組に合流。シーズン中の復帰は叶わず、7月26日のウエスタン・リーグ中日戦（ナゴヤ球場）が昨季最後の登板となった。12月に松本晴投手と米国本土で行った自主トレでは“肘ではなく体から投げる”ようにフォームの意識を変えた。平均球速のアップとストライク先行の投球を目指している。

約7カ月ぶりにマウンドに立ったこの日は、打者7人に対して計30球を投げて安打性の当たりはわずか1本。「カーブがだいたい投げたいところに投げられたので良かった。真っすぐはアウトコースに投げて見逃し三振をとったボールがしっくりきた」と久しぶりの打者相手の投球にも手応えを感じている。12月末から意識してきた“体から投げる”フォームも「100％ではないけど、バッターとの対戦で（実践）できたのですごく良かった」と成長を実感している。

今季の目標は、ローテーションの定着と負けない投手になることだ。成長した姿でアピールを続け、1軍の舞台での活躍を目指す。