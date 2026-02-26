お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が25日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演し、「共演NG」という俳優の名を明かした。

お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕が太れないという悩みに答えたリスナーからのメールで、俳優の鈴木亮平が役作りで40日間で30キロ増量した時に菓子パンを食べていたというエピソードを紹介。

ケンコバは「俺見たよ。この太るドキュメント。バナナにピーナツバター塗って食べていた。この直後、激やせの病気で亡くなっちゃうお兄さんの役やって…ガリガリやった」と語った。

実際には鈴木は14年の映画「TOKYO TRIBE」では1日8食で体重を91キロにしてギャング役を演じ、15年のTBSドラマ「天皇の料理番」では“病気の兄”役の56キロに。さらに次は15年公開映画「俺物語！！」の“巨漢の高校生”役で、40日で前作から30キロ増量している。

ケンコバは「もう共演NGやろ！狂気に満ちてるよ鈴木亮平。凄いよ」と言い、健康を心配する声に「内蔵へのダメージは。俳優としてそこは覚悟決められているんじゃない？俺の共演NGというのは、最大の誉め言葉やからね」と明かし、「シティーハンター見た？あのバキバキの体。フィジーク競技に出ている人でもここまで絞れるかくらい、筋肉つけながら」と絶賛していた。

ケンコバは以前、21年公開の映画「孤狼の血 LEVEL2」に出演していた鈴木の演技を見て鈴木の演技の凄さに「共演NG」と語っていたことがある。