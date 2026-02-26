特集です。

【写真を見る】「耳がカットされているネコに市民権を」野良猫を地域猫に 人と猫の幸せ目指し活動する75歳女性に密着 最も危惧するのは「多頭飼育崩壊」（山形）

のんびりやで、かわいらしく、そこにいるだけでその場が明るくなったように感じる存在、ネコ。しかし今山形市内では２０００匹以上が家を持たない野良猫となっています。

人と猫がお互いに幸せになれるようにと活動する女性を取材しました。

相橋恭子さん「ネコ嫌な人がいっぱい置いてる。チクチク（ネコ除け）（ネコに）通られちゃうから」





相橋恭子さん「気を付けて歩かないと。ウンチが」





「隠れちゃったかしらね」

山形市に住む相橋恭子さんです。

相橋さんが行っているのは「地域猫活動」と呼ばれるもの。

飼い主のいないネコを捕まえ、去勢・不妊手術をしたうえでもとの地域に帰すことで子猫が生まれない環境をつくり野良猫を減らしていく活動です。

相橋恭子さん「その土地で暮らさせてあげたい。野良猫じゃなくて。耳がカットされているネコに市民権を与えてそこで暮らさせてあげたい」

「桜カット」と呼ばれるネコの耳の切れ込みは、手術を終えた地域猫の証です。

■各地に足を運び調査や捕獲

相橋さんは山形市を中心に、各地に足を運び野良猫の調査や捕獲をしています。

この日捕獲の依頼があったのは野良猫が７匹確認されていた地域です。

相橋恭子さん「なるべく離れてもらっていいですか」

姿を見せたのは２匹の白ネコ。野良猫です。

相橋恭子さん「来るかな・・・」

少しずつエサに近づくネコたち。すると、ほんの数分で・・・！

相橋恭子さん「入りましたね！入りました。こういう風に入るんです。ケース持ってきます。傷つけるといけないので」

専用のケースに入れるのは暗くて狭い場所が好きなネコを、落ち着かせるためです。

大内希美アナウンサー「完了ですか？」

相橋恭子さん「完了です。１匹」

大内希美アナウンサー「スムーズですね」

相橋恭子さん「なぜか捕獲だけはとても自信があるんです。捕獲機の角度は上手になったかと少し思います」

先ほど捕獲したネコはいったん、相橋さんの自宅に連れていきます。

■４２０匹を捕獲

相橋恭子さん「（Ｑこれまでどのくらいのネコを捕まえた？）山形市に登録されているネコ（補助金を使って捕獲）だけで４２０」

相橋恭子さん「みてみて、入ってるネコ」

「なんて言ってるの？」

相橋恭子さん「なんか聞こえるよね」

捕獲したネコたちは病院で手術し経過観察のあと、ほとんどの場合、数日で地域に戻されます。

相橋恭子さん「じゃあ第二弾行きますか！よし、行ってくるね♡」



「（Ｑ誰に手を振っているのかなと）寺尾さん。朝開ける時と夜閉めるとき必ず。そういう人いないですか？」

大内希美アナウンサー「いない...」

相橋恭子さん「寂しいね」

相橋恭子さん「いてもね？」

カメラマン「ネコ行きましょうか」

相橋恭子さん「早くしないと、逃げられてしまう」

元気いっぱいの７５歳。いつも早歩きです。

相橋恭子さん「ネコの命が正しく生きられるようにしている活動だと思う。減らすだけだったら殺処分でも目に見えて減ると思う。だけどそうじゃなくてネコを人間と上手く一緒に暮らすためのネコの立場をつくってあげる活動」

■苦情はほぼなくなるも...

野良猫の寿命は、およそ５年。地域猫活動の成果が見えてくるのも活動から５年後以降と言われています。

相橋さんが活動を始めたのは、今から１０年前。

当時、みしま町内会の民生委員をしていた相橋さんのもとに野良猫被害の相談が寄せられたことがきっかけでした。

現在、みしま町内でのネコの苦情はほとんど来なくなったといいますが、野良猫がいなくなったわけではありません。

相橋恭子さん「こんなに世の中に野良猫がいるんだって毎年びっくりする」

いまも、山形市内にはおよそ２０００匹の野良猫がいるとみられています。

■なかなか理解されないケースも

野良猫が地域に集まる理由の一つが餌付けです。エサを求め猫が集まることで糞尿被害などを引き起こすほか、過剰な繁殖につながる恐れがあります。

こうしたことを防ぐため、理解を求めるのも活動のひとつですが、なかなか理解されないケースもあります。

近所の人「家でも困ってる。（ネコに）毎日来られると。困っているんです。正直に言って。でも野良だから家ネコは家でご飯たべられるけど野良猫は食べられないべ。かわいそうだから食べさせてるけど。エサ代自分で払ってるんだよ」

相橋さん「みなさんそうおっしゃるけど、なんで（エサやりを）やめないんだろうっていうのが素朴な疑問。１８匹のネコが５匹ずつ子ネコを産んだら何匹生まれますか？考えてもらえると」

「不思議。お金かかるってみんな言う。年金しかないのにって。だったらやめればいいのに」



相橋恭子さん「何度も何度も何度もそこに行ってその人に気が付いてもらうしかない。その代わり分かってくれない人のところにはものすごく行く」

■「多頭飼育崩壊」をが最も危惧

相橋さんが最も危惧しているのは無責任な餌付けの先で「多頭飼育崩壊」がおこることです。

こちらの写真はその「多頭飼育崩壊」の現場です。家にいたネコは３０匹に上りました。

相橋恭子さん「多頭飼育の現場に私たちは土足で入る。人の家ではない」

ネコの繁殖期は主に春と秋の年２回。多い時には一度に８匹のネコを出産することもあるといいます。

無責任な餌付けをきっかけに家に住み着いたネコたちがどんどん繁殖し、気が付いたときには人もネコも生活できないような環境になってしまうのです。

相橋恭子さん「（住人）本人は諦めている。１番困っているのはネコなの」

■感染症の蔓延を防ぐ！

相橋さんが紹介してくれた渥美さんも市内で地域猫活動をする一人です。

地域猫活動に協力 渥美重子さん「病院で検査してもらったらこの子は猫エイズ。外ネコってエイズとかの感染リスクが高い」

こうした感染症の蔓延を防ぎ、尊いネコの命を守ることも地域猫活動の役割です。

■山形市では不妊手術や去勢手術に補助

無秩序な繁殖を防ぐため、山形市では、２０２０年度からメスの不妊手術に最大１万円、オスの去勢手術に最大５千円を補助しています。

山形市動物愛護センターによると、これまでに補助金を使ってネコの不妊・去勢手術をした件数は過去５年間で増加傾向にあり、地域猫活動も徐々に広がりをみせています。

相橋恭子さん「ネコを全部助けられるかって言うとみんなが飼うわけにはいかないので人間が（ネコを）助けてあげるための方法の１つが地域猫活動だと思う」

「人とネコの共生」を目指し、相橋さんはこれからも駆け回ります。